Ушаков рассказал, какие темы обсудят в Стамбуле
Ушаков: российская делегация в Турции обсудит политические и технические вопросы
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
«
"Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириады технических вопросов. Исходя из этого будет определен состав", — сказал он.
Ушаков отметил, что местом проведения встречи в Стамбуле занимаются генконсульство России и соответствующие власти Турции. Он также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путину "полное традиционное турецкое гостеприимство".
Комментируя сообщения о возможном прибытии в Стамбул Путина, президента США Дональда Трампа и других мировых лидеров, Ушаков указал, что сейчас делается много заявлений, привлекающих внимание. Он призвал следить за развитием ситуации.
Предложение о прямых переговорах
В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться ВСУ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Киевом — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы Москвы.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
При этом, как писали СМИ, глава США Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин.
Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах.