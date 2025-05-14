https://ria.ru/20250514/ushakov-2016869613.html

Ушаков рассказал, какие темы обсудят в Стамбуле

Ушаков рассказал, какие темы обсудят в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

Ушаков рассказал, какие темы обсудят в Стамбуле

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:22:00+03:00

2025-05-14T13:22:00+03:00

2025-05-14T15:06:00+03:00

россия

стамбул

юрий ушаков

украина

павел зарубин

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину."Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириады технических вопросов. Исходя из этого будет определен состав", — сказал он.Ушаков отметил, что местом проведения встречи в Стамбуле занимаются генконсульство России и соответствующие власти Турции. Он также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путину "полное традиционное турецкое гостеприимство".Комментируя сообщения о возможном прибытии в Стамбул Путина, президента США Дональда Трампа и других мировых лидеров, Ушаков указал, что сейчас делается много заявлений, привлекающих внимание. Он призвал следить за развитием ситуации. Предложение о прямых переговорахВ ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться ВСУ.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Киевом — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы Москвы.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.При этом, как писали СМИ, глава США Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин.Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах.

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

https://ria.ru/20250514/turtsija-2016884244.html

https://ria.ru/20250514/peregovory-2016816219.html

https://ria.ru/20250514/peskov-2016885026.html

россия

стамбул

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россия, стамбул, юрий ушаков, украина, павел зарубин