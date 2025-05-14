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Россия готова к прямым переговорам с Украиной 15 мая, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.05.2025
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13:16 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016867789.html
Россия готова к прямым переговорам с Украиной 15 мая, заявил Ушаков
Россия готова к прямым переговорам с Украиной 15 мая, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.05.2025
Россия готова к прямым переговорам с Украиной 15 мая, заявил Ушаков
Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, о чем и говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:16:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
россия
в мире
украина
стамбул
владимир путин
юрий ушаков
павел зарубин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, о чем и говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Вы знаете заявление президента от 11 мая о том, что мы готовы начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры. Вернее даже не начать, а возобновить те переговоры, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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россия, в мире, украина, стамбул, владимир путин, юрий ушаков, павел зарубин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, В мире, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Россия готова к прямым переговорам с Украиной 15 мая, заявил Ушаков

Ушаков: Россия готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, о чем и говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Вы знаете заявление президента от 11 мая о том, что мы готовы начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры. Вернее даже не начать, а возобновить те переговоры, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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РоссияВ миреУкраинаСтамбулВладимир ПутинЮрий УшаковПавел ЗарубинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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