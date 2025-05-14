https://ria.ru/20250514/ushakov-2016867789.html

Россия готова к прямым переговорам с Украиной 15 мая, заявил Ушаков

Россия готова к прямым переговорам с Украиной 15 мая, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.05.2025

Россия готова к прямым переговорам с Украиной 15 мая, заявил Ушаков

Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, о чем и говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:16:00+03:00

2025-05-14T13:16:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

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павел зарубин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, о чем и говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Вы знаете заявление президента от 11 мая о том, что мы готовы начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры. Вернее даже не начать, а возобновить те переговоры, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250514/dzhabary-2016869246.html

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россия, в мире, украина, стамбул, владимир путин, юрий ушаков, павел зарубин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025