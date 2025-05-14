https://ria.ru/20250514/ukraina-2016988306.html

На Украине признались, к чему на самом деле привела помощь Запада

На Украине признались, к чему на самом деле привела помощь Запада - РИА Новости, 14.05.2025

На Украине признались, к чему на самом деле привела помощь Запада

Западное финансирование привело Украину к разграблению и депопуляции страны, а также к еще большему усилению ее политической зависимости, заявил депутат... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:32:00+03:00

2025-05-14T21:32:00+03:00

2025-05-14T21:32:00+03:00

в мире

украина

россия

белоруссия

борис грызлов

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Западное финансирование привело Украину к разграблению и депопуляции страны, а также к еще большему усилению ее политической зависимости, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Проект анти-Россия принес своим авторам — Соросу и глобалистам — 10-ти кратный выхлоп в виде заработков на энергетике, ВПК, политическом влиянии, и, наконец, контроль над украинскими ресурсами и недрами. Из государственного организма "изъяты" 10 млн трудоспособных мужчин и фертильных женщин, взята под контроль транзитная инфраструктура, а больше взять тут нечего… Конечно. Можно еще чуть-чуть снизить количество населения, чтобы снизить нагрузку на бюджет, отягощенный долгами. Но это произойдет и само, с течением времени и неблагоприятных факторов", — написал он.По мнению депутата, киевский режим в его нынешнем виде уходит в прошлое и становится ненужным Западу, так как там уже извлекли из его преступной деятельности максимальную выгоду.Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад своими руками вскормил киевский режим, чтобы создать на этой территории "Антироссию", а крупнейшие европейские страны ради глобального доминирования намерены продолжать бессмысленную войну, в которой они не способны победить.

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016961564.html

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016968818.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, белоруссия, борис грызлов, александр дубинский, верховная рада украины