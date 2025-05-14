Рейтинг@Mail.ru
На Украине признались, к чему на самом деле привела помощь Запада - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016988306.html
На Украине признались, к чему на самом деле привела помощь Запада
На Украине признались, к чему на самом деле привела помощь Запада - РИА Новости, 14.05.2025
На Украине признались, к чему на самом деле привела помощь Запада
Западное финансирование привело Украину к разграблению и депопуляции страны, а также к еще большему усилению ее политической зависимости, заявил депутат... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:32:00+03:00
2025-05-14T21:32:00+03:00
в мире
украина
россия
белоруссия
борис грызлов
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Западное финансирование привело Украину к разграблению и депопуляции страны, а также к еще большему усилению ее политической зависимости, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Проект анти-Россия принес своим авторам — Соросу и глобалистам — 10-ти кратный выхлоп в виде заработков на энергетике, ВПК, политическом влиянии, и, наконец, контроль над украинскими ресурсами и недрами. Из государственного организма "изъяты" 10 млн трудоспособных мужчин и фертильных женщин, взята под контроль транзитная инфраструктура, а больше взять тут нечего… Конечно. Можно еще чуть-чуть снизить количество населения, чтобы снизить нагрузку на бюджет, отягощенный долгами. Но это произойдет и само, с течением времени и неблагоприятных факторов", — написал он.По мнению депутата, киевский режим в его нынешнем виде уходит в прошлое и становится ненужным Западу, так как там уже извлекли из его преступной деятельности максимальную выгоду.Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад своими руками вскормил киевский режим, чтобы создать на этой территории "Антироссию", а крупнейшие европейские страны ради глобального доминирования намерены продолжать бессмысленную войну, в которой они не способны победить.
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016961564.html
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016968818.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, белоруссия, борис грызлов, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
На Украине признались, к чему на самом деле привела помощь Запада

Дубинский: западная помощь Украине привела к разграблению страны

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Западное финансирование привело Украину к разграблению и депопуляции страны, а также к еще большему усилению ее политической зависимости, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Проект анти-Россия принес своим авторам — Соросу и глобалистам — 10-ти кратный выхлоп в виде заработков на энергетике, ВПК, политическом влиянии, и, наконец, контроль над украинскими ресурсами и недрами. Из государственного организма "изъяты" 10 млн трудоспособных мужчин и фертильных женщин, взята под контроль транзитная инфраструктура, а больше взять тут нечего… Конечно. Можно еще чуть-чуть снизить количество населения, чтобы снизить нагрузку на бюджет, отягощенный долгами. Но это произойдет и само, с течением времени и неблагоприятных факторов", — написал он.
Добыча ильменита в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
На Украине надеются снять гриф "секретно" с полезных ископаемых
Вчера, 18:41
По мнению депутата, киевский режим в его нынешнем виде уходит в прошлое и становится ненужным Западу, так как там уже извлекли из его преступной деятельности максимальную выгоду.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад своими руками вскормил киевский режим, чтобы создать на этой территории "Антироссию", а крупнейшие европейские страны ради глобального доминирования намерены продолжать бессмысленную войну, в которой они не способны победить.
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Даже перемирие не спасет Украину, заявил глава Минфина
Вчера, 19:18
 
В миреУкраинаРоссияБелоруссияБорис ГрызловАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала