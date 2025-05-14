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Даже перемирие не спасет Украину, заявил глава Минфина - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:18 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016968818.html
Даже перемирие не спасет Украину, заявил глава Минфина
Даже перемирие не спасет Украину, заявил глава Минфина - РИА Новости, 14.05.2025
Даже перемирие не спасет Украину, заявил глава Минфина
Даже перемирие не спасет Украину из-за дефицита бюджета при недостаточной иностранной помощи, заявил в среду глава украинского минфина Сергей Марченко. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:18:00+03:00
2025-05-14T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
лондон
киев
сергей марченко
андрей пышный
владимир зеленский
g7
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Даже перемирие не спасет Украину из-за дефицита бюджета при недостаточной иностранной помощи, заявил в среду глава украинского минфина Сергей Марченко. "В наших финансах был недостаток около 40 миллиардов (долларов -ред.), в этом году - 39,3 (миллиарда долларов – ред.). В следующем году мы видим определенный пробел в (финансовой -ред.) поддержке, поэтому, наверное, стоит обсудить этот вопрос. У меня было несколько встреч с моими коллегами-министрами финансов из стран G7, я поднимал этот вопрос, что Украина не выживет, даже если мы ожидаем, что будет какое-то прекращение огня или мирный период", - заявил Марченко в ходе выступления на пресс-конференции, организованной Европейским банком реконструкции и развития в Лондоне. Запись выступления опубликована на YouTube-канале банка. Марченко также заявил, что проблема Украины не выражается в наличии или отсутствии неких перспектив в будущем, а заключается в буквальном выживании государства в настоящий момент. Украинский министр призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в страну, не дожидаясь завершения боевых действий. Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году. В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны достиг 171,73 миллиарда долларов. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016961564.html
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016926202.html
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украина, лондон, киев, сергей марченко, андрей пышный, владимир зеленский, g7, европейский банк реконструкции и развития, мвф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Лондон, Киев, Сергей Марченко, Андрей Пышный, Владимир Зеленский, G7, Европейский банк реконструкции и развития, МВФ, В мире
Даже перемирие не спасет Украину, заявил глава Минфина

Марченко: даже перемирие не спасет Украину из-за дефицита бюджета

© AP Photo / Hanna McKayМинистр финансов Украины Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Hanna McKay
Министр финансов Украины Сергей Марченко . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Даже перемирие не спасет Украину из-за дефицита бюджета при недостаточной иностранной помощи, заявил в среду глава украинского минфина Сергей Марченко.
"В наших финансах был недостаток около 40 миллиардов (долларов -ред.), в этом году - 39,3 (миллиарда долларов – ред.). В следующем году мы видим определенный пробел в (финансовой -ред.) поддержке, поэтому, наверное, стоит обсудить этот вопрос. У меня было несколько встреч с моими коллегами-министрами финансов из стран G7, я поднимал этот вопрос, что Украина не выживет, даже если мы ожидаем, что будет какое-то прекращение огня или мирный период", - заявил Марченко в ходе выступления на пресс-конференции, организованной Европейским банком реконструкции и развития в Лондоне. Запись выступления опубликована на YouTube-канале банка.
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