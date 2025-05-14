https://ria.ru/20250514/ukraina-2016968818.html

Даже перемирие не спасет Украину, заявил глава Минфина

Даже перемирие не спасет Украину, заявил глава Минфина - РИА Новости, 14.05.2025

Даже перемирие не спасет Украину, заявил глава Минфина

Даже перемирие не спасет Украину из-за дефицита бюджета при недостаточной иностранной помощи, заявил в среду глава украинского минфина Сергей Марченко. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:18:00+03:00

2025-05-14T19:18:00+03:00

2025-05-14T19:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

лондон

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сергей марченко

андрей пышный

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Даже перемирие не спасет Украину из-за дефицита бюджета при недостаточной иностранной помощи, заявил в среду глава украинского минфина Сергей Марченко. "В наших финансах был недостаток около 40 миллиардов (долларов -ред.), в этом году - 39,3 (миллиарда долларов – ред.). В следующем году мы видим определенный пробел в (финансовой -ред.) поддержке, поэтому, наверное, стоит обсудить этот вопрос. У меня было несколько встреч с моими коллегами-министрами финансов из стран G7, я поднимал этот вопрос, что Украина не выживет, даже если мы ожидаем, что будет какое-то прекращение огня или мирный период", - заявил Марченко в ходе выступления на пресс-конференции, организованной Европейским банком реконструкции и развития в Лондоне. Запись выступления опубликована на YouTube-канале банка. Марченко также заявил, что проблема Украины не выражается в наличии или отсутствии неких перспектив в будущем, а заключается в буквальном выживании государства в настоящий момент. Украинский министр призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в страну, не дожидаясь завершения боевых действий. Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году. В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны достиг 171,73 миллиарда долларов. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016961564.html

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016926202.html

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