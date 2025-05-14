Запасы газа в ПХГ на Украине достигли минимума за 11 лет
Запасы газа в подземных хранилищах на Украине достигли минимума за 11 лет
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние минимум 11 лет, сообщила в среду украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли.
"Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа 11 мая превысили 6 миллиардов кубометров. По сравнению с прошлым годом в хранилищах хранится на 31,7% или 2,79 миллиарда кубометров меньше газа. В этом году запасы в хранилищах являются самыми низкими на 11 мая как минимум за последние 11 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте консалтинговой компании.
По оценке компании, к концу мая запасы газа в украинских хранилищах могут достичь почти 6,6 миллиардов кубометров при условии стабильного импорта газа.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.