https://ria.ru/20250514/ukraina-2016719535.html

"До самой могилы". Что уготовил Зеленский провинившимся ставленникам

"До самой могилы". Что уготовил Зеленский провинившимся ставленникам - РИА Новости, 14.05.2025

"До самой могилы". Что уготовил Зеленский провинившимся ставленникам

На Украине наживаются даже на мертвых. Сначала чиновники дают военным бракованное вооружение, потом зарабатывают на их похоронах. Тем временем особо... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:03:00+03:00

украина

киев

одесса

кирилл тимошенко

андрей смирнов

виктория сюмар

вооруженные силы украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине наживаются даже на мертвых. Сначала чиновники дают военным бракованное вооружение, потом зарабатывают на их похоронах. Тем временем особо "отличившихся" делают крайними. О новых чистках в окружении Зеленского — в материале РИА Новости.Везде и всегдаДо двух миллиардов долларов в год — столько получают все украинские ТЦК, утверждает нардеп "Слуги народа" Дмитрий Микиш. Впрочем, поборы не заканчиваются в военкоматах и даже, если договориться не удалось, на передовой."Коррупция преследует украинцев во всех сферах жизни вплоть до могилы", — пишут авторы статьи в The Wall Street Journal.Погибшие солдаты для похоронных агентств — настоящая золотая жила. Местные администрации за скромный процент дают призовое место в тендере и монопольное право на захоронение. К слову, самим родственникам выбирать гробовщиков нельзя. Такие на Украине законы.Сделки заключают прямо на кладбище. Именно там полтавский чиновник Сергей Нечипоренко за деньги договорился с директором похоронного бюро Александром Бургардтом о помощи в перевозке и захоронении тел, так как городские власти с таким количеством убитых вэсэушников не справляются.И это лишь один из известных случаев подобного рода коррупции, которая, по признанию представителей местных администраций, "процветает по всей стране — от Одессы до Запорожья".Воруют и в самых высоких кабинетах Киева. В один момент Национальная гвардия страны оказалась практически "обезглавлена" из-за обвинений в закупках по завышенным ценам. От должностей отстранили шесть генералов и офицеров. Под подозрением в том числе и замкомандующего Александр Билоус. Украинские СМИ сообщали, что сам начальник ведомства Александр Пивненко, которого Зеленский назначил полтора года назад, тоже попал в поле зрения НАБУ.Все стрелки в одну сторонуНа днях перед судом по новому обвинению предстал бывший замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов — он курировал на Банковой правоохранительную и судебную систему. Весной 2024-го его уволили, вскоре выдвинув подозрение в растрате почти четырехсот тысяч долларов. СИЗО он избежал, уплатив залог.Теперь же прокуратура обвиняет его во взятках и отмывании деньги через строительство частных домов на берегу моря в Одесской области. Смирнов выложил 430 тысяч долларов залога, и опять обошлось без изолятора.Год назад следователи провели обыск у еще одного экс-зама Ермака Кирилла Тимошенко. Официальное обвинение не выдвинули. Как писала The Times, Тимошенко в свое время требовал от строительных компаний за отбор и представление на утверждение инфраструктурных проектов десять процентов. Также, ссылаясь на источники в Киеве, газета утверждала, что Тимошенко брал по десять тысяч долларов с глав предприятий, которые хотели встретится с Зеленским.Схемы, проворачиваемые на Банковой, хорошо известны. Так, люди, близкие к главе киевского режима, получают до 30% "отката" от суммы закупок для ВСУ. При этом качество товара, прошедшего тендер, будь то питание, обмундирование или боеприпасы, зачастую не самое высокое.Ничего, кроме проблемК примеру, в ВСУ поставили 120 тысяч бракованных снарядов. Руководство одного из заводов в Днепропетровской области решило сэкономить на контракте на 240 миллионов долларов, используя запрещенную пороховую смесь. О ненадежных боеприпасах ответственные за качество чиновники из Минобороны знали, но молчали, поскольку были в доле. Недавно СБУ задержала их вместе с руководителями предприятия.Предположительно, речь идет о Павлоградском химическом заводе. Прошлой осенью в Сети разошлось видео: миномет не может выстрелить после заряжания 120-миллиметровым снарядом. Минобороны потратило более трех недель на расследование. Но, как оказалось, все, как обычно, лежало на поверхности.Как ни странно, судя по документам, которые опубликовала нардеп Виктория Сюмар, завод опять получил заказ почти на полтора миллиарда долларов. Она напомнила: против предприятия "куча уголовных дел". Но в Киеве это, видимо, никого не смущает.Примечательно, что сообщили об этом спустя несколько дней после того, как министр обороны Рустем Умеров заявил о реорганизации Государственного оператора тыла (ГОТ), ответственного за оборонные закупки.В конце апреля стало известно, что более двух миллионов долларов группа чиновников, занимавшаяся обеспечением армии дровами, потратила на недвижимость и ретроавтомобили.На Западе это давно никого не удивляет. В Forbes Украину называют государством, не привлекательным для инвесторов именно из-за коррупции."Реформы не избавили страну от проблемы", — подчеркивает Мэт Уотли, отставной британский офицер и бывший главы миссии ОБСЕ в Донецке.В статье для Politico он обратил внимание на риск переноса системной коррупции в Евросоюз, если Украину туда примут. Поэтому Киев и держат до сих пор в подвешенном состоянии.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012130884.html

украина

киев

одесса

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украина, киев, одесса, кирилл тимошенко, андрей смирнов, виктория сюмар, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, политика