https://ria.ru/20240624/ukraina-1955194374.html

СМИ: в офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения для своих

СМИ: в офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения для своих - РИА Новости, 24.06.2024

СМИ: в офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения для своих

В офисе Владимира Зеленского действует коррупционная схема госзакупок, участники которой наживаются, получая откаты в размере до 30 процентов от суммы заказов,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:29

2024-06-24T23:29

2024-06-24T23:52

владимир зеленский

алексей резников

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского действует коррупционная схема госзакупок, участники которой наживаются, получая откаты в размере до 30 процентов от суммы заказов, сообщило украинское издание "Страна". Как отмечает портал со ссылкой на руководителя одной из компаний по поставкам одежды для армии, коррупционные схемы появились практически сразу после начала российской спецоперации. "Выиграть тендер без согласования с офисом президента и без откатов было практически невозможно. Сформировался пул "своих" компаний, которые заранее знали, что выиграют, какой бы товар и цены они ни предложили. Завышение цены шло в несколько раз. Откат составлял от десяти до 30 процентов, но все равно все хорошо зарабатывали. Это касается всех заказов для Минобороны — и одежды, и продуктов для армии", — приводит слова собеседника издание в Telegram-канале. Отмечается, что при этом нередко поставляли откровенный неликвид. Бизнесмен рассказал, что к тому моменту, как всплыл скандал с "яйцами по 17 гривен" за штуку международные партнеры уже были в курсе основных схем на госзакупках. После чего начали строить новые схемы. "К примеру, технические условия под товар прописываются таким образом, что в производстве приходится использовать сырье определенного поставщика или производителя. Скажем, в нашем случае это нитки определенного стандарта, которые производит одна компания, таких ни у кого больше нет. И цена там завышенная", — пояснил эксперт. При этом он подчеркнул, что "откаты для всех", когда можно было просто договориться и получить госзаказ, исчезли. Вместо них появились договоренности с узким кругом поставщиков сырья или материалов, под продукцию которых прописали технические условия, порой бредовые, резюмировал он. В январе прошлого года после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским Минобороны продуктов для военных по завышенным ценам тогдашний глава оборонного ведомства Алексей Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что аномальная цена на яйца за 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. Позже Минобороны страны заверило, что коррупционных схем при закупке продуктов для ВСУ, о которых ранее писали СМИ, больше не будет.

https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946483921.html

https://ria.ru/20240308/sovetnik-1931953873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир зеленский, алексей резников, вооруженные силы украины, в мире