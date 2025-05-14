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США призвали Сирию присоединиться к Авраамовым соглашениям - РИА Новости, 14.05.2025
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17:23 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tramp-2016937110.html
США призвали Сирию присоединиться к Авраамовым соглашениям
США призвали Сирию присоединиться к Авраамовым соглашениям - РИА Новости, 14.05.2025
США призвали Сирию присоединиться к Авраамовым соглашениям
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Эр-Рияде призвал сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа присоединиться к Авраамовым соглашениям с Израилем и... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:23:00+03:00
2025-05-14T17:23:00+03:00
в мире
сирия
израиль
сша
дональд трамп
ахмед аш-шараа
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
исламское государство*
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Эр-Рияде призвал сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа присоединиться к Авраамовым соглашениям с Израилем и содействовать усилиям Вашингтона по недопущению возрождения террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, во встрече по приглашению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана также участвовал по видеосвязи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он поблагодарил Трампа за снятие санкций с Сирии и выразил готовность сотрудничать с Эр-Риядом для укрепления мира и процветания в регионе. Бен Салман назвал решение американского лидера смелым. Трамп, в свою очередь, поблагодарил обоих за поддержку и заявил, что у сирийского президента "есть исторический шанс". Он призвал аш-Шараа подписать мирное соглашение с Израилем, выдворить иностранных боевиков и палестинских радикалов с территории Сирии, а также содействовать США в недопущении возрождения ИГ*. По словам Левитт, аш-Шараа выразил признательность Трампу, Эрдогану и наследному принцу за организацию встречи и отметил важность вывода проиранских сил из Сирии. Он подтвердил приверженность соглашению о разведении сил с Израилем от 1974 года и выразил надежду, что Сирия станет мостом между Востоком и Западом, пригласив американские компании инвестировать в нефтегазовый сектор страны. На переговорах также обсуждались ситуация на Украине и конфликт в Газе.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250514/tramp-2016904997.html
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в мире, сирия, израиль, сша, дональд трамп, ахмед аш-шараа, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), исламское государство*, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Сирия, Израиль, США, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Исламское государство*, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США призвали Сирию присоединиться к Авраамовым соглашениям

Трамп в Эр-Рияде призвал аш-Шараа присоединиться к "Соглашениям Авраама"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Эр-Рияде призвал сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа присоединиться к Авраамовым соглашениям с Израилем и содействовать усилиям Вашингтона по недопущению возрождения террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, во встрече по приглашению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана также участвовал по видеосвязи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он поблагодарил Трампа за снятие санкций с Сирии и выразил готовность сотрудничать с Эр-Риядом для укрепления мира и процветания в регионе. Бен Салман назвал решение американского лидера смелым.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни
Вчера, 15:27
Трамп, в свою очередь, поблагодарил обоих за поддержку и заявил, что у сирийского президента "есть исторический шанс". Он призвал аш-Шараа подписать мирное соглашение с Израилем, выдворить иностранных боевиков и палестинских радикалов с территории Сирии, а также содействовать США в недопущении возрождения ИГ*.
По словам Левитт, аш-Шараа выразил признательность Трампу, Эрдогану и наследному принцу за организацию встречи и отметил важность вывода проиранских сил из Сирии. Он подтвердил приверженность соглашению о разведении сил с Израилем от 1974 года и выразил надежду, что Сирия станет мостом между Востоком и Западом, пригласив американские компании инвестировать в нефтегазовый сектор страны.
На переговорах также обсуждались ситуация на Украине и конфликт в Газе.

* Запрещенная в России террористическая организация
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
США, Саудовская Аравия, Турция и Сирия обсудили проблемы Украины и Газы
Вчера, 12:08
 
В миреСирияИзраильСШАДональд ТрампАхмед аш-ШарааМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Исламское государство*Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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