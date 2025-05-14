https://ria.ru/20250514/tramp-2016921840.html

Белый дом пошел на переговоры с Китаем по вопросу пошлин, пишут СМИ

Белый дом пошел на переговоры с Китаем по вопросу пошлин, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2025

Белый дом пошел на переговоры с Китаем по вопросу пошлин, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:34:00+03:00

2025-05-14T16:34:00+03:00

2025-05-14T16:35:00+03:00

китай

сша

юар

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о негативных последствиях введённых ограничений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Ключевой аргумент заключался в том, что это (пошлины - ред.) начинает бить по сторонникам Трампа — по его людям", - рассказал собеседник издания, знакомый с ходом консультаций. По данным Washington Post, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и другие советники убедили президента в необходимости корректировки позиции, поскольку негативные последствия торговых мер могли ударить по его ключевым избирателям. По информации издания, в апреле резко возросло недовольство введенными президентом 2 апреля тарифами на импорт из Китая, в том числе со стороны дальнобойщиков, портовых рабочих и малых производственных компаний. Белому дому пришлось столкнуться с критикой от союзных Республиканской партии профсоюзов и бизнес-групп, а также с падением рейтингов самого Трампа. По словам стратега Республиканской партии Дага Хая, работавшего с бывшим лидером большинства в Палате представителей Эриком Кантором, экономический эффект стал серьезным вызовом для главы государства. "Мы впервые увидели, как рейтинг Трампа по экономике ушел в минус... Это задевает нечто базовое в его ДНК — экономику и бизнес. Поэтому эти пошлины ему тяжело было удержать", - отметил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015824889.html

https://ria.ru/20250513/sanktsii-2016616789.html

https://ria.ru/20250502/yaponiya-2014641839.html

китай

сша

юар

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китай, сша, юар, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт