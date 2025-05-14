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Белый дом пошел на переговоры с Китаем по вопросу пошлин, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2025
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16:34 14.05.2025 (обновлено: 16:35 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tramp-2016921840.html
Белый дом пошел на переговоры с Китаем по вопросу пошлин, пишут СМИ
Белый дом пошел на переговоры с Китаем по вопросу пошлин, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2025
Белый дом пошел на переговоры с Китаем по вопросу пошлин, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:34:00+03:00
2025-05-14T16:35:00+03:00
китай
сша
юар
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о негативных последствиях введённых ограничений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Ключевой аргумент заключался в том, что это (пошлины - ред.) начинает бить по сторонникам Трампа — по его людям", - рассказал собеседник издания, знакомый с ходом консультаций. По данным Washington Post, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и другие советники убедили президента в необходимости корректировки позиции, поскольку негативные последствия торговых мер могли ударить по его ключевым избирателям. По информации издания, в апреле резко возросло недовольство введенными президентом 2 апреля тарифами на импорт из Китая, в том числе со стороны дальнобойщиков, портовых рабочих и малых производственных компаний. Белому дому пришлось столкнуться с критикой от союзных Республиканской партии профсоюзов и бизнес-групп, а также с падением рейтингов самого Трампа. По словам стратега Республиканской партии Дага Хая, работавшего с бывшим лидером большинства в Палате представителей Эриком Кантором, экономический эффект стал серьезным вызовом для главы государства. "Мы впервые увидели, как рейтинг Трампа по экономике ушел в минус... Это задевает нечто базовое в его ДНК — экономику и бизнес. Поэтому эти пошлины ему тяжело было удержать", - отметил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015824889.html
https://ria.ru/20250513/sanktsii-2016616789.html
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китай
сша
юар
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китай, сша, юар, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, ЮАР, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Белый дом пошел на переговоры с Китаем по вопросу пошлин, пишут СМИ

WP: Трамп пошел на переговоры с Китаем по снижению торговых пошлин

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о негативных последствиях введённых ограничений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Ключевой аргумент заключался в том, что это (пошлины - ред.) начинает бить по сторонникам Трампа — по его людям", - рассказал собеседник издания, знакомый с ходом консультаций.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и КНР выступили против злоупотреблений таможенными тарифами
8 мая, 17:14
По данным Washington Post, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и другие советники убедили президента в необходимости корректировки позиции, поскольку негативные последствия торговых мер могли ударить по его ключевым избирателям.
По информации издания, в апреле резко возросло недовольство введенными президентом 2 апреля тарифами на импорт из Китая, в том числе со стороны дальнобойщиков, портовых рабочих и малых производственных компаний. Белому дому пришлось столкнуться с критикой от союзных Республиканской партии профсоюзов и бизнес-групп, а также с падением рейтингов самого Трампа.
По словам стратега Республиканской партии Дага Хая, работавшего с бывшим лидером большинства в Палате представителей Эриком Кантором, экономический эффект стал серьезным вызовом для главы государства.
"Мы впервые увидели, как рейтинг Трампа по экономике ушел в минус... Это задевает нечто базовое в его ДНК — экономику и бизнес. Поэтому эти пошлины ему тяжело было удержать", - отметил он.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT
13 мая, 08:53
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%.
Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Японии назвали сроки соглашения по тарифам с США
2 мая, 06:10
 
КитайСШАЮАРДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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