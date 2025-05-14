Белый дом пошел на переговоры с Китаем по вопросу пошлин, пишут СМИ
WP: Трамп пошел на переговоры с Китаем по снижению торговых пошлин
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о негативных последствиях введённых ограничений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Ключевой аргумент заключался в том, что это (пошлины - ред.) начинает бить по сторонникам Трампа — по его людям", - рассказал собеседник издания, знакомый с ходом консультаций.
По данным Washington Post, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и другие советники убедили президента в необходимости корректировки позиции, поскольку негативные последствия торговых мер могли ударить по его ключевым избирателям.
По информации издания, в апреле резко возросло недовольство введенными президентом 2 апреля тарифами на импорт из Китая, в том числе со стороны дальнобойщиков, портовых рабочих и малых производственных компаний. Белому дому пришлось столкнуться с критикой от союзных Республиканской партии профсоюзов и бизнес-групп, а также с падением рейтингов самого Трампа.
По словам стратега Республиканской партии Дага Хая, работавшего с бывшим лидером большинства в Палате представителей Эриком Кантором, экономический эффект стал серьезным вызовом для главы государства.
"Мы впервые увидели, как рейтинг Трампа по экономике ушел в минус... Это задевает нечто базовое в его ДНК — экономику и бизнес. Поэтому эти пошлины ему тяжело было удержать", - отметил он.
Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.