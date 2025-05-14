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Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином - РИА Новости, 14.05.2025
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05:04 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tramp-2016791492.html
Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином
Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, однако... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:04:00+03:00
2025-05-14T05:04:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, однако усомнился в необходимости подобного шага. "Я могу увидеть такое развитие ситуации. Не уверен, что это будет необходимо", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на соответствующий вопрос. По итогам встреч делегаций США и Китая в выходные были выработаны соглашение на 90 дней и рамки "очень сильной сделки", пока стороны движутся к постоянной договоренности, добавил Трамп. По его словам, частью сделки с Пекином будет требование об обеспечении доступа американских товаров на китайский рынок и открытии страны для американского бизнеса. Торговые отношение США и Китая обострились после введения 2 апреля Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров. В прошедшие выходные в Женеве встречались представители двух стран, Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах.
https://ria.ru/20250513/kitay-2016741595.html
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в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином

Трамп не исключил личной встречи с Си Цзиньпином для финализации торговой сделки

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, однако усомнился в необходимости подобного шага.
"Я могу увидеть такое развитие ситуации. Не уверен, что это будет необходимо", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на соответствующий вопрос.
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Торговые отношение США и Китая обострились после введения 2 апреля Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров. В прошедшие выходные в Женеве встречались представители двух стран, Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах.
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В миреСШАКитайПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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