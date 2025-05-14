https://ria.ru/20250514/tramp-2016791492.html
Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином
Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, однако... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:04:00+03:00
2025-05-14T05:04:00+03:00
2025-05-14T05:04:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, однако усомнился в необходимости подобного шага. "Я могу увидеть такое развитие ситуации. Не уверен, что это будет необходимо", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на соответствующий вопрос. По итогам встреч делегаций США и Китая в выходные были выработаны соглашение на 90 дней и рамки "очень сильной сделки", пока стороны движутся к постоянной договоренности, добавил Трамп. По его словам, частью сделки с Пекином будет требование об обеспечении доступа американских товаров на китайский рынок и открытии страны для американского бизнеса. Торговые отношение США и Китая обострились после введения 2 апреля Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров. В прошедшие выходные в Женеве встречались представители двух стран, Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах.
https://ria.ru/20250513/kitay-2016741595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином
Трамп не исключил личной встречи с Си Цзиньпином для финализации торговой сделки