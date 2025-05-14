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"Коалиция нанюханных": в Раде поставили точку в вопросе помощи Украине - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tochka-2016780242.html
"Коалиция нанюханных": в Раде поставили точку в вопросе помощи Украине
"Коалиция нанюханных": в Раде поставили точку в вопросе помощи Украине - РИА Новости, 14.05.2025
"Коалиция нанюханных": в Раде поставили точку в вопросе помощи Украине
Ультиматумы союзников Украины ни к чему не привели, все вопросы теперь решаются напрямую в Стамбуле без предварительных требований, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:10:00+03:00
2025-05-14T01:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
стамбул
киев
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ультиматумы союзников Украины ни к чему не привели, все вопросы теперь решаются напрямую в Стамбуле без предварительных требований, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Ну, и понятно же, да — что коалиция нанюханных все? После угроз, озвученных в Киеве, ультиматума и прочих петушиных криков — Зеленский мчится в Стамбул безо всяких условий", — написал он.Парламентарий призвал европейских лидеров больше ничем не угрожать, потому что это только вызывает смех.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/putin-2016699212.html
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
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в мире, украина, стамбул, киев, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Стамбул, Киев, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Коалиция нанюханных": в Раде поставили точку в вопросе помощи Украине

Дубинский: после всех угроз и ультиматумов Зеленский мчится в Стамбул

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ультиматумы союзников Украины ни к чему не привели, все вопросы теперь решаются напрямую в Стамбуле без предварительных требований, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Ну, и понятно же, да — что коалиция нанюханных все? После угроз, озвученных в Киеве, ультиматума и прочих петушиных криков — Зеленский мчится в Стамбул безо всяких условий", — написал он.
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Парламентарий призвал европейских лидеров больше ничем не угрожать, потому что это только вызывает смех.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСтамбулКиевАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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