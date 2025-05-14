https://ria.ru/20250514/tochka-2016780242.html

"Коалиция нанюханных": в Раде поставили точку в вопросе помощи Украине

"Коалиция нанюханных": в Раде поставили точку в вопросе помощи Украине - РИА Новости, 14.05.2025

"Коалиция нанюханных": в Раде поставили точку в вопросе помощи Украине

Ультиматумы союзников Украины ни к чему не привели, все вопросы теперь решаются напрямую в Стамбуле без предварительных требований, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T01:10:00+03:00

2025-05-14T01:10:00+03:00

2025-05-14T01:10:00+03:00

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александр дубинский

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ультиматумы союзников Украины ни к чему не привели, все вопросы теперь решаются напрямую в Стамбуле без предварительных требований, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Ну, и понятно же, да — что коалиция нанюханных все? После угроз, озвученных в Киеве, ультиматума и прочих петушиных криков — Зеленский мчится в Стамбул безо всяких условий", — написал он.Парламентарий призвал европейских лидеров больше ничем не угрожать, потому что это только вызывает смех.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/putin-2016699212.html

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

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в мире, украина, стамбул, киев, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины