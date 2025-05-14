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WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику - РИА Новости, 14.05.2025
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19:46 14.05.2025
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WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику
WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику - РИА Новости, 14.05.2025
WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику
С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявляли о новых или изменённых тарифных мерах более 50 раз,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:46:00+03:00
2025-05-14T19:46:00+03:00
сша
китай
юар
дональд трамп
в мире
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявляли о новых или изменённых тарифных мерах более 50 раз, подсчитала газета Washington Post. "С момента инаугурации 20 января чиновники администрации Трампа более 50 раз объявляли о новой или пересмотренной тарифной политике", - говорится в публикации издания. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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сша, китай, юар, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, ЮАР, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику

WP: администрация Трампа с 20 января более 50 раз меняла тарифную политику

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявляли о новых или изменённых тарифных мерах более 50 раз, подсчитала газета Washington Post.
"С момента инаугурации 20 января чиновники администрации Трампа более 50 раз объявляли о новой или пересмотренной тарифной политике", - говорится в публикации издания.
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Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%.
Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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СШАКитайЮАРДональд ТрампВ миреВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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