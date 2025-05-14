https://ria.ru/20250514/tarify-2016973574.html
WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику
WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику - РИА Новости, 14.05.2025
WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику
С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявляли о новых или изменённых тарифных мерах более 50 раз,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:46:00+03:00
2025-05-14T19:46:00+03:00
2025-05-14T19:46:00+03:00
сша
китай
юар
дональд трамп
в мире
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявляли о новых или изменённых тарифных мерах более 50 раз, подсчитала газета Washington Post. "С момента инаугурации 20 января чиновники администрации Трампа более 50 раз объявляли о новой или пересмотренной тарифной политике", - говорится в публикации издания. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
https://ria.ru/20250512/tarify-2016492569.html
https://ria.ru/20250512/kitay-2016434975.html
сша
китай
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a6087e39ac29b2c0d8b7fe9dc8156cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, юар, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, ЮАР, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику
WP: администрация Трампа с 20 января более 50 раз меняла тарифную политику