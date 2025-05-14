https://ria.ru/20250514/tarify-2016973574.html

WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику

WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику - РИА Новости, 14.05.2025

WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику

С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявляли о новых или изменённых тарифных мерах более 50 раз,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:46:00+03:00

2025-05-14T19:46:00+03:00

2025-05-14T19:46:00+03:00

сша

китай

юар

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявляли о новых или изменённых тарифных мерах более 50 раз, подсчитала газета Washington Post. "С момента инаугурации 20 января чиновники администрации Трампа более 50 раз объявляли о новой или пересмотренной тарифной политике", - говорится в публикации издания. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Отдельно с Китаем США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступает в силу с 14 мая также на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

https://ria.ru/20250512/tarify-2016492569.html

https://ria.ru/20250512/kitay-2016434975.html

сша

китай

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, юар, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт