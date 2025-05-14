Рейтинг@Mail.ru
Суд ЕС объявит решение по делу о переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sud-2016778770.html
Суд ЕС объявит решение по делу о переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer
Суд ЕС объявит решение по делу о переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer - РИА Новости, 14.05.2025
Суд ЕС объявит решение по делу о переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer
Cуд Евросоюза в Люксембурге в среду объявит о своем решении по делу об СМС-переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:40:00+03:00
2025-05-14T00:40:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
льеж
урсула фон дер ляйен
альберт бурла
еврокомиссия
евросоюз
astrazeneca
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Cуд Евросоюза в Люксембурге в среду объявит о своем решении по делу об СМС-переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии. Суд рассматривает не суть самой переписки, а жалобу издания New York Times, которое запрашивало эти данные, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне Фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности. Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей, составляющих коммерческую тайну. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин. Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.
https://ria.ru/20230310/virusy-1857038687.html
https://ria.ru/20250205/ursula-1997587266.html
люксембург (округ)
льеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8a2b9ac7807bae61356e935be0ebbfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, люксембург (округ), льеж, урсула фон дер ляйен, альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз, astrazeneca
В мире, Люксембург (округ), Льеж, Урсула фон дер Ляйен, Альберт Бурла, Еврокомиссия, Евросоюз, AstraZeneca
Суд ЕС объявит решение по делу о переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer

Суд ЕС объявит решение по делу о переписке Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Cуд Евросоюза в Люксембурге в среду объявит о своем решении по делу об СМС-переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии.
Суд рассматривает не суть самой переписки, а жалобу издания New York Times, которое запрашивало эти данные, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне Фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заводе Pfizer в Бельгии - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов
10 марта 2023, 15:27
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро.
Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей, составляющих коммерческую тайну. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен
5 февраля, 18:12
 
В миреЛюксембург (округ)ЛьежУрсула фон дер ЛяйенАльберт БурлаЕврокомиссияЕвросоюзAstraZeneca
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала