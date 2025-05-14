Суд ЕС объявит решение по делу о переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer
Суд ЕС объявит решение по делу о переписке Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Cуд Евросоюза в Люксембурге в среду объявит о своем решении по делу об СМС-переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии.
Суд рассматривает не суть самой переписки, а жалобу издания New York Times, которое запрашивало эти данные, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне Фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным.
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Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро.
Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей, составляющих коммерческую тайну. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.
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