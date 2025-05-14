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Стамбул ждет Путина и Трампа - РИА Новости, 14.05.2025
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23:14 14.05.2025 (обновлено: 23:28 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
Стамбул ждет Путина и Трампа
Стамбул ждет Путина и Трампа - РИА Новости, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
Вокруг переговоров в Стамбуле закрутилась сложнейшая интрига. После предложения Владимира Путина возобновить в четверг в Стамбуле прямые российско-украинские... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:14:00+03:00
2025-05-14T23:28:00+03:00
украина
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нато
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Вокруг переговоров в Стамбуле закрутилась сложнейшая интрига. После предложения Владимира Путина возобновить в четверг в Стамбуле прямые российско-украинские переговоры Зеленский попытался выкрутиться, настаивая на формате личной встречи с президентом России — явно рассчитывая, что в этом случае вообще ничего не будет. Однако вмешательство Дональда Трампа, заявившего о возможности его присутствия в Стамбуле, придало всей комбинации новое измерение.Теперь уже Киеву сложно уклониться от переговоров на непрезидентском уровне — и велика вероятность того, что в четверг действительно могут начаться российско-украинские встречи. Главой российской делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. Именно мероприятия в четверг могут стать подготовкой к саммиту в следующие дни. Потому что в пятницу закончится визит Трампа на Ближний Восток — и американцы уже анонсировали приезд в Турцию госсекретаря Марко Рубио и Стива Уиткоффа. На встречу с ними вполне могут прибыть Сергей Лавров и Юрий Ушаков — и если еще состоятся и переговоры представителей России и Украины в четверг-пятницу, то к субботе могут созреть условия для приезда Дональда Трампа и Владимира Путина. Зеленский с четверга будет находиться у Эрдогана в Анкаре, так что встреча в верхах Россия — США — Украина может стать реальностью в субботу. Если, конечно, все сложится. В том числе и в первую очередь на уровне российского и американского лидеров — нет сомнений, что трехсторонние переговоры (не говоря уже о двусторонних, российско-украинских на высшем уровне) возможны только после проведения встречи Путина и Трампа. То есть вначале переговоры президентов России и США — и только потом встреча на троих и любые контакты с Зеленским.В чем смысл этой сложной комбинации? Объявление перемирия? Нет — потому что для России принципиально согласие Украины на обсуждение наших главных условий, а не пауза в боевых действиях. К тому же Киев и Европа сейчас делают все для того, чтобы не допустить даже символического 30-дневного перемирия, на котором сами же вроде бы и настаивают, постоянно обсуждая тему ввода европейских "сил сдерживания" на территорию Украины чуть ли не сразу после объявления перемирия. Но даже при гарантиях того, что этого не произойдет, у Москвы нет никакого резона идти на перемирие — для России не имеют значения ни угрозы новых европейских санкций, ни намеки на возможное "разочарование Трампа" и переход США к новым "адским" санкциям против нас. Все это запугивание не имеет значения — на фоне нашего главного интереса.А он состоит в том, чтобы заставить Запад геополитически отступиться от Украины, добиться от него признания "ничейности" Украины, то есть отказаться от попыток ее атлантизации и европеизации. Ведь это осуществляется не только путем банального приема в НАТО — от чего Штаты "великодушно" готовы отказаться, но и явочным порядком. Прекращение (даже в виде приостановки) СВО, отказ от силового решения без каких-либо договоренностей фактически дает Западу зеленый свет для аннексии Украины. Но она ведь уже и так фактически осуществлена? И да и нет — потому что Россия не просто заявляет о своем несогласии с ней, но и ведет военные действия ради того, чтобы остановить ее. Запад хочет сделать аннексию необратимой, а мы хотим не допустить этого. Вот суть вопроса, и все это понимают — и на Западе, и в России.И тут важен Трамп, его личная позиция и политика. Трампу не интересна аннексия Украины (в отличие от европейских лидеров, которые уже в своих мечтах присоединили Незалежную к Евросоюзу). Он мыслит другими категориями — в том числе геополитически. Поэтому для Владимира Путина важны отношения с ним, и ради этого наш президент может приехать в Стамбул. Ради саммита с Трампом — да, саммита чернового, посвященного как бы только Украине, но на самом деле имеющего (для обоих лидеров) гораздо большее значение.Украинский конфликт невозможно закончить в Стамбуле, но борьба за Украину может получить новый поворот после встречи Путина и Трампа. И этот поворот точно не понравится ни Европе, ни Зеленскому.
https://ria.ru/20250514/putin--2016998042.html
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016995898.html
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Петр Акопов
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украина, россия, стамбул, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, нато, аналитика
Украина, Россия, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский, НАТО, Аналитика

Стамбул ждет Путина и Трампа

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Вокруг переговоров в Стамбуле закрутилась сложнейшая интрига. После предложения Владимира Путина возобновить в четверг в Стамбуле прямые российско-украинские переговоры Зеленский попытался выкрутиться, настаивая на формате личной встречи с президентом России — явно рассчитывая, что в этом случае вообще ничего не будет. Однако вмешательство Дональда Трампа, заявившего о возможности его присутствия в Стамбуле, придало всей комбинации новое измерение.
Теперь уже Киеву сложно уклониться от переговоров на непрезидентском уровне — и велика вероятность того, что в четверг действительно могут начаться российско-украинские встречи. Главой российской делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. Именно мероприятия в четверг могут стать подготовкой к саммиту в следующие дни. Потому что в пятницу закончится визит Трампа на Ближний Восток — и американцы уже анонсировали приезд в Турцию госсекретаря Марко Рубио и Стива Уиткоффа. На встречу с ними вполне могут прибыть Сергей Лавров и Юрий Ушаков — и если еще состоятся и переговоры представителей России и Украины в четверг-пятницу, то к субботе могут созреть условия для приезда Дональда Трампа и Владимира Путина. Зеленский с четверга будет находиться у Эрдогана в Анкаре, так что встреча в верхах Россия — США — Украина может стать реальностью в субботу. Если, конечно, все сложится. В том числе и в первую очередь на уровне российского и американского лидеров — нет сомнений, что трехсторонние переговоры (не говоря уже о двусторонних, российско-украинских на высшем уровне) возможны только после проведения встречи Путина и Трампа. То есть вначале переговоры президентов России и США — и только потом встреча на троих и любые контакты с Зеленским.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Вчера, 22:59
В чем смысл этой сложной комбинации? Объявление перемирия? Нет — потому что для России принципиально согласие Украины на обсуждение наших главных условий, а не пауза в боевых действиях. К тому же Киев и Европа сейчас делают все для того, чтобы не допустить даже символического 30-дневного перемирия, на котором сами же вроде бы и настаивают, постоянно обсуждая тему ввода европейских "сил сдерживания" на территорию Украины чуть ли не сразу после объявления перемирия. Но даже при гарантиях того, что этого не произойдет, у Москвы нет никакого резона идти на перемирие — для России не имеют значения ни угрозы новых европейских санкций, ни намеки на возможное "разочарование Трампа" и переход США к новым "адским" санкциям против нас. Все это запугивание не имеет значения — на фоне нашего главного интереса.
А он состоит в том, чтобы заставить Запад геополитически отступиться от Украины, добиться от него признания "ничейности" Украины, то есть отказаться от попыток ее атлантизации и европеизации. Ведь это осуществляется не только путем банального приема в НАТО — от чего Штаты "великодушно" готовы отказаться, но и явочным порядком. Прекращение (даже в виде приостановки) СВО, отказ от силового решения без каких-либо договоренностей фактически дает Западу зеленый свет для аннексии Украины. Но она ведь уже и так фактически осуществлена? И да и нет — потому что Россия не просто заявляет о своем несогласии с ней, но и ведет военные действия ради того, чтобы остановить ее. Запад хочет сделать аннексию необратимой, а мы хотим не допустить этого. Вот суть вопроса, и все это понимают — и на Западе, и в России.
И тут важен Трамп, его личная позиция и политика. Трампу не интересна аннексия Украины (в отличие от европейских лидеров, которые уже в своих мечтах присоединили Незалежную к Евросоюзу). Он мыслит другими категориями — в том числе геополитически. Поэтому для Владимира Путина важны отношения с ним, и ради этого наш президент может приехать в Стамбул. Ради саммита с Трампом — да, саммита чернового, посвященного как бы только Украине, но на самом деле имеющего (для обоих лидеров) гораздо большее значение.
Украинский конфликт невозможно закончить в Стамбуле, но борьба за Украину может получить новый поворот после встречи Путина и Трампа. И этот поворот точно не понравится ни Европе, ни Зеленскому.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Турции
Вчера, 22:36
 
УкраинаРоссияСтамбулДональд ТрампВладимир ПутинВладимир МединскийНАТОАналитика
 
 
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