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Обстановка в Стамбуле перед переговорами России и Украины спокойная - РИА Новости, 14.05.2025
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22:13 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/stambul-2016993895.html
Обстановка в Стамбуле перед переговорами России и Украины спокойная
Обстановка в Стамбуле перед переговорами России и Украины спокойная - РИА Новости, 14.05.2025
Обстановка в Стамбуле перед переговорами России и Украины спокойная
Обстановка в центре Стамбула, где в четверг состоятся первые за три года переговоры между делегациями РФ и Украины, вполне будничная, усиленных мер безопасности РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:13:00+03:00
2025-05-14T22:13:00+03:00
в мире
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Обстановка в центре Стамбула, где в четверг состоятся первые за три года переговоры между делегациями РФ и Украины, вполне будничная, усиленных мер безопасности не замечено, передает корреспондент РИА Новости. Россия готовится к переговорам в Стамбуле, турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение, этим вопросом также занимается генконсульство РФ в Стамбуле, заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Толпы туристов в центральных районах Султанахмет и Бейоглу снуют среди улиц в поисках сувениров и стоят в длинных очередях к достопримечательностям. Особый интерес вызывает по традиции мечеть Айя-София, несмотря на платный вход, туристы обращают внимание и на активно идущие реставрационные работы, из-за которых часть площади перед мечетью огорожена. Прогулкам способствует и солнечная теплая погода после довольно прохладной весны. Меры безопасности в среду не были усилены, в том числе возле здания генконсульства РФ на центральной улице Истикляль. Ограничений движения пока нет, общественный транспорт работает в обычном режиме. Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html
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в мире, россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Обстановка в Стамбуле перед переговорами России и Украины спокойная

Обстановка в центре Стамбула, где пройдут переговоры России и Украины, будничная

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Обстановка в центре Стамбула, где в четверг состоятся первые за три года переговоры между делегациями РФ и Украины, вполне будничная, усиленных мер безопасности не замечено, передает корреспондент РИА Новости.
Россия готовится к переговорам в Стамбуле, турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение, этим вопросом также занимается генконсульство РФ в Стамбуле, заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
Вчера, 08:00
Толпы туристов в центральных районах Султанахмет и Бейоглу снуют среди улиц в поисках сувениров и стоят в длинных очередях к достопримечательностям. Особый интерес вызывает по традиции мечеть Айя-София, несмотря на платный вход, туристы обращают внимание и на активно идущие реставрационные работы, из-за которых часть площади перед мечетью огорожена.
Прогулкам способствует и солнечная теплая погода после довольно прохладной весны.
Меры безопасности в среду не были усилены, в том числе возле здания генконсульства РФ на центральной улице Истикляль. Ограничений движения пока нет, общественный транспорт работает в обычном режиме.
Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник
13 мая, 16:45
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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