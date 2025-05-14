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США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР, пишет WP
США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР, пишет WP - РИА Новости, 15.05.2025
США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР, пишет WP
Администрация президента США Дональда Трампа приказала приостановить подготовку к участию в саммите G20, который должен состояться в конце ноября в ЮАР,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-14T21:28:00+03:00
2025-05-14T21:28:00+03:00
2025-05-15T01:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приказала приостановить подготовку к участию в саммите G20, который должен состояться в конце ноября в ЮАР, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.По данным газеты, соответствующее решение принял СНБ после высказываний Трампа о "геноциде" белых жителей ЮАР и его угроз бойкотировать встречу, если Претория не пересмотрит закон об изъятии земель без выплаты компенсаций. Правительство ЮАР ранее отвергло обвинения со стороны Вашингтона, лидер страны Сирил Рамафоса заявил, что они базируются на неправильном понимании реформ, призванных устранить последствия апартеида.Намерения США отказаться от участия в саммите, как отмечается, может усилить влияние Китая на встрече. По мнению экспертов, что отказ Вашингтона участвовать в мероприятии оставит Пекину возможность продвигать собственные инициативы, не сталкиваясь с противодействием Соединенных Штатов.
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в мире, сша, йоханнесбург, юар, дональд трамп, сирил рамафоса, марко рубио, большая двадцатка
В мире, США, Йоханнесбург, ЮАР, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Марко Рубио, Большая двадцатка
США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР, пишет WP
WP: США приостановили подготовку к саммиту в ЮАР из-за закона об экспроприации