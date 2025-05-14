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ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко
ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко - РИА Новости, 14.05.2025
ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко
ВС РФ уничтожили позиции ВСУ и заняли новые рубежи у села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:04:00+03:00
2025-05-14T07:04:00+03:00
2025-05-14T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. ВС РФ уничтожили позиции ВСУ и заняли новые рубежи у села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Благодаря круглосуточной работе артиллерии и БПЛА силы РФ уничтожили фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины в окрестностях населенного пункта Колодези. Наши пехотные подразделения заняли новые рубежи и расширили зону контроля", - сообщил Марочко. Он добавил, что за последнее время в данном районе от ВСУ было зачищено порядка 5 квадратных километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко
Марочко: у села Колодези на Краснолиманском направлении уничтожили позиции ВСУ