https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016798113.html

ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко

ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко - РИА Новости, 14.05.2025

ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ и заняли новые рубежи у села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:04:00+03:00

2025-05-14T07:04:00+03:00

2025-05-14T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. ВС РФ уничтожили позиции ВСУ и заняли новые рубежи у села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Благодаря круглосуточной работе артиллерии и БПЛА силы РФ уничтожили фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины в окрестностях населенного пункта Колодези. Наши пехотные подразделения заняли новые рубежи и расширили зону контроля", - сообщил Марочко. Он добавил, что за последнее время в данном районе от ВСУ было зачищено порядка 5 квадратных километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность