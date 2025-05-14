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ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016798113.html
ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко
ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко - РИА Новости, 14.05.2025
ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко
ВС РФ уничтожили позиции ВСУ и заняли новые рубежи у села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:04:00+03:00
2025-05-14T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. ВС РФ уничтожили позиции ВСУ и заняли новые рубежи у села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Благодаря круглосуточной работе артиллерии и БПЛА силы РФ уничтожили фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины в окрестностях населенного пункта Колодези. Наши пехотные подразделения заняли новые рубежи и расширили зону контроля", - сообщил Марочко. Он добавил, что за последнее время в данном районе от ВСУ было зачищено порядка 5 квадратных километров.
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россия, донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили позиции ВСУ у села Колодези, заявил Марочко

Марочко: у села Колодези на Краснолиманском направлении уничтожили позиции ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. ВС РФ уничтожили позиции ВСУ и заняли новые рубежи у села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Благодаря круглосуточной работе артиллерии и БПЛА силы РФ уничтожили фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины в окрестностях населенного пункта Колодези. Наши пехотные подразделения заняли новые рубежи и расширили зону контроля", - сообщил Марочко.
Он добавил, что за последнее время в данном районе от ВСУ было зачищено порядка 5 квадратных километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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