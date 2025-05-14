https://ria.ru/20250514/smi-2016803347.html

СМИ узнали о планах ЕС повысить пошлины на импорт украинской продукции

СМИ узнали о планах ЕС повысить пошлины на импорт украинской продукции - РИА Новости, 14.05.2025

СМИ узнали о планах ЕС повысить пошлины на импорт украинской продукции

Евросоюз готовится ввести повышенные пошлины на импорт украинской продукции с 6 июня, они коснутся некоторых сельскохозяйственных товаров, сообщила британская... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:34:00+03:00

2025-05-14T08:34:00+03:00

2025-05-14T09:20:00+03:00

украина

киев

польша

кароль навроцкий

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Евросоюз готовится ввести повышенные пошлины на импорт украинской продукции с 6 июня, они коснутся некоторых сельскохозяйственных товаров, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. "ЕС готовится в течение нескольких недель существенно повысить пошлины на украинский импорт. <...> Срок действия договоренностей (о беспошлинном ввозе товаров. — Прим. ред.) с Киевом истекает 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны будут обновлять торговое соглашение", —указано в материале. По словам дипломатов, Еврокомиссия собирается разделить годовую беспошлинную квоту на 12 ежемесячных квот с целью сокращения импорта украинских товаров на время переговоров. При этом они отметили, что такой шаг резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию, которая критически важна для бюджета Украины. Как отметили собеседники издания, решение об отмене льгот на украинский импорт было принято во многом из-за усилий Польши на фоне протестов европейских фермеров. "Перед президентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, Варшава попросила Комиссию отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы снизить шансы <...> оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого", — подчеркнуло издание, ссылаясь на дипломатов. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл ранее заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня. По его словам, Брюссель изучает другие возможности поддержки. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Но из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с постсоветской республикой европейских странах, ЕК установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.

https://ria.ru/20250514/zapad-2016798644.html

https://ria.ru/20250513/makron-2016765529.html

https://ria.ru/20250513/orban-2016745252.html

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украина, киев, польша, кароль навроцкий, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия