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Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
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20:38 14.05.2025 (обновлено: 20:50 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016980566.html
Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии
Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии
Минфин США ведет подготовку к ослаблению санкций против Сирии после соответствующего объявления американского президента Дональда Трампа, сообщил глава... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:38:00+03:00
2025-05-14T20:50:00+03:00
сша
сирия
минфин сша
в мире
цены на нефть
эр-рияд (город)
скотт бессент
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Минфин США ведет подготовку к ослаблению санкций против Сирии после соответствующего объявления американского президента Дональда Трампа, сообщил глава финансового ведомства Скотт Бессент."Министерство работает для ослабления санкций, чтобы Сирия стабилизировалась и продвинулась в сторону мира", - написал Бессент в соцсети Х.Трамп объявил о снятии санкций с Сирии во время своего визита в Эр-Рияд, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани приветствовал это решение, назвав его поворотным моментом для сирийского народа на пути к стабильности и восстановлению после многолетней разрушительной войны.
https://ria.ru/20250514/shvejtsarija-2016943850.html
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США, Сирия, Минфин США, В мире, Цены на нефть, Эр-Рияд (город), Скотт Бессент, Министерство финансов США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Саудовская Аравия
Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии

Минфин США после решения Трампа готовится к ослаблению санкций против Сирии

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Минфин США ведет подготовку к ослаблению санкций против Сирии после соответствующего объявления американского президента Дональда Трампа, сообщил глава финансового ведомства Скотт Бессент.
«
"Министерство работает для ослабления санкций, чтобы Сирия стабилизировалась и продвинулась в сторону мира", - написал Бессент в соцсети Х.
Трамп объявил о снятии санкций с Сирии во время своего визита в Эр-Рияд, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани приветствовал это решение, назвав его поворотным моментом для сирийского народа на пути к стабильности и восстановлению после многолетней разрушительной войны.
Швейцарский флаг - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии
Вчера, 17:38
 
СШАСирияМинфин СШАВ миреЦены на нефтьЭр-Рияд (город)Скотт БессентМинистерство финансов СШАДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСаудовская Аравия
 
 
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