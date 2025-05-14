https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016980566.html
Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии
Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии
Минфин США ведет подготовку к ослаблению санкций против Сирии после соответствующего объявления американского президента Дональда Трампа, сообщил глава... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:38:00+03:00
2025-05-14T20:38:00+03:00
2025-05-14T20:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Минфин США ведет подготовку к ослаблению санкций против Сирии после соответствующего объявления американского президента Дональда Трампа, сообщил глава финансового ведомства Скотт Бессент."Министерство работает для ослабления санкций, чтобы Сирия стабилизировалась и продвинулась в сторону мира", - написал Бессент в соцсети Х.Трамп объявил о снятии санкций с Сирии во время своего визита в Эр-Рияд, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани приветствовал это решение, назвав его поворотным моментом для сирийского народа на пути к стабильности и восстановлению после многолетней разрушительной войны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии
Минфин США после решения Трампа готовится к ослаблению санкций против Сирии