https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016980566.html

Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии

Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии - РИА Новости, 14.05.2025

Минфин США готовится ослабить санкции против Сирии

Минфин США ведет подготовку к ослаблению санкций против Сирии после соответствующего объявления американского президента Дональда Трампа, сообщил глава... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:38:00+03:00

2025-05-14T20:38:00+03:00

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сирия

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эр-рияд (город)

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Минфин США ведет подготовку к ослаблению санкций против Сирии после соответствующего объявления американского президента Дональда Трампа, сообщил глава финансового ведомства Скотт Бессент."Министерство работает для ослабления санкций, чтобы Сирия стабилизировалась и продвинулась в сторону мира", - написал Бессент в соцсети Х.Трамп объявил о снятии санкций с Сирии во время своего визита в Эр-Рияд, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани приветствовал это решение, назвав его поворотным моментом для сирийского народа на пути к стабильности и восстановлению после многолетней разрушительной войны.

https://ria.ru/20250514/shvejtsarija-2016943850.html

сша

сирия

эр-рияд (город)

саудовская аравия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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