https://ria.ru/20250514/samolet-2016963886.html

В Чаде разбился самолет наблюдения за носорогами

В Чаде разбился самолет наблюдения за носорогами - РИА Новости, 14.05.2025

В Чаде разбился самолет наблюдения за носорогами

Самолет, наблюдавший за носорогами в одном из заповедников Чада, потерпел крушение, в результате которого погибли оба члена экипажа, сообщает управление... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:50:00+03:00

2025-05-14T18:50:00+03:00

2025-05-14T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Самолет, наблюдавший за носорогами в одном из заповедников Чада, потерпел крушение, в результате которого погибли оба члена экипажа, сообщает управление гражданской авиации. По данным ведомства, легкомоторный самолет Savannah S приступил к мониторинговой миссии в среду утром в районе деревни Гоз-Джарат рядом с национальным парком Закума на юге страны. "К несчастью, наблюдатели сообщили о падении самолета в окрестностях вышеуказанной деревни… Оба члена экипажа погибли", - говорится в коммюнике. Погибший пилот был гражданином ЮАР, его напарник – чадским экологом. Издание Journal du Tchad со ссылкой на министерство животноводства сообщает, что самолет участвовал в миссии телеметрического мониторинга носорогов с помощью спутниковых ошейников. Падение самолета произошло, когда он совершал маневры, чтобы обнаружить животных.

https://ria.ru/20250322/samolet-2006719519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чад, юар