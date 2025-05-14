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В Чаде разбился самолет наблюдения за носорогами - РИА Новости, 14.05.2025
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18:50 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/samolet-2016963886.html
В Чаде разбился самолет наблюдения за носорогами
В Чаде разбился самолет наблюдения за носорогами - РИА Новости, 14.05.2025
В Чаде разбился самолет наблюдения за носорогами
Самолет, наблюдавший за носорогами в одном из заповедников Чада, потерпел крушение, в результате которого погибли оба члена экипажа, сообщает управление... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:50:00+03:00
2025-05-14T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Самолет, наблюдавший за носорогами в одном из заповедников Чада, потерпел крушение, в результате которого погибли оба члена экипажа, сообщает управление гражданской авиации. По данным ведомства, легкомоторный самолет Savannah S приступил к мониторинговой миссии в среду утром в районе деревни Гоз-Джарат рядом с национальным парком Закума на юге страны. "К несчастью, наблюдатели сообщили о падении самолета в окрестностях вышеуказанной деревни… Оба члена экипажа погибли", - говорится в коммюнике. Погибший пилот был гражданином ЮАР, его напарник – чадским экологом. Издание Journal du Tchad со ссылкой на министерство животноводства сообщает, что самолет участвовал в миссии телеметрического мониторинга носорогов с помощью спутниковых ошейников. Падение самолета произошло, когда он совершал маневры, чтобы обнаружить животных.
https://ria.ru/20250322/samolet-2006719519.html
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в мире, чад, юар
В мире, Чад, ЮАР
В Чаде разбился самолет наблюдения за носорогами

Самолет наблюдения за носорогами разбился в Чаде, оба члена экипажа погибли

© AP Photo / Jerome DelayВ Чаде
В Чаде - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Jerome Delay
В Чаде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Самолет, наблюдавший за носорогами в одном из заповедников Чада, потерпел крушение, в результате которого погибли оба члена экипажа, сообщает управление гражданской авиации.
По данным ведомства, легкомоторный самолет Savannah S приступил к мониторинговой миссии в среду утром в районе деревни Гоз-Джарат рядом с национальным парком Закума на юге страны.
«
"К несчастью, наблюдатели сообщили о падении самолета в окрестностях вышеуказанной деревни… Оба члена экипажа погибли", - говорится в коммюнике.
Погибший пилот был гражданином ЮАР, его напарник – чадским экологом.
Издание Journal du Tchad со ссылкой на министерство животноводства сообщает, что самолет участвовал в миссии телеметрического мониторинга носорогов с помощью спутниковых ошейников. Падение самолета произошло, когда он совершал маневры, чтобы обнаружить животных.
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