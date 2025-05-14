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Трутнев пообещал вывести разработку самолета "Байкал" из тупика - РИА Новости, 14.05.2025
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13:41 14.05.2025 (обновлено: 14:15 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/samolet-2016875169.html
Трутнев пообещал вывести разработку самолета "Байкал" из тупика
Трутнев пообещал вывести разработку самолета "Байкал" из тупика - РИА Новости, 14.05.2025
Трутнев пообещал вывести разработку самолета "Байкал" из тупика
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал вывести работу над созданием малого самолета "Байкал" из тупика. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:41:00+03:00
2025-05-14T14:15:00+03:00
россия
юрий трутнев
общество
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал вывести работу над созданием малого самолета "Байкал" из тупика. &quot;Во-первых, надо разбираться, кто этой работой занимался и призвать к ответственности. Во-вторых, мне все равно совершенно не нравится идея отказаться от разработки нового самолета и летать на тех самолетах, которые летали 60-80 лет назад&quot;, — отметил он.По словам вице-премьера, ситуация с производством "Байкала" зашла в тупик и выходить из нее придется ремоторизацией самолетов Ан-2. Малая авиация в России практически рухнула, признал он.Трутнев добавил, что планирует собрать конструкторов и узнать их предложения по доработке самолета."В принципе, я встречался с рядом специалистом и задавал им простой вопрос: "В целом можно?" Они говорят, можно. Но если можно, то давайте думать, что нам надо сделать, чтобы это "можно" осуществилось", — сказал Трутнев. Вице-премьер уточнил, что стоимость производства самолета "Байкал" дорожала в том числе за счет авионики. Он отметил, что это сложная тема, так как авионика определяет параметры использования самолета.При этом на производстве возникли и другие проблемы.&quot;Я не могу понять, как люди могли не просчитать подъемную силу крыла. Подъемная сила крыла на определенной скорости и дает расстояние, она и дает длину полосы, необходимой для взлета воздушного суда. У нас начиналось все с 600 метров, потом нам сказали &lt;…&gt; 1200 метров. Как 1200? У нас аэропортов таких почти нет. Какие 1200? Вот это завело историю, по сути дела, в тупик. А еще раз говорю, в тупике мы находиться не будем, будем заниматься проблемой&quot;, — заверил вице-премьер.В Минпромторге на фоне выступления Трутнева заявили, что "Байкал", его двигатель и винты доработают с учетом замечаний от летчиков-испытателей. В марте министерство объявило конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы по доработке самолета. Заявка была одна — от УЗГА. Цена контракта составила 10,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241120/samolety-1984877948.html
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россия, юрий трутнев, общество
Россия, Юрий Трутнев, Общество
Трутнев пообещал вывести разработку самолета "Байкал" из тупика

Трутнев соберет конструкторов для доработки малого самолета "Байкал"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный МАКС-2021
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал, представленный МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный МАКС-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал вывести работу над созданием малого самолета "Байкал" из тупика.
«

"Во-первых, надо разбираться, кто этой работой занимался и призвать к ответственности. Во-вторых, мне все равно совершенно не нравится идея отказаться от разработки нового самолета и летать на тех самолетах, которые летали 60-80 лет назад", — отметил он.

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По словам вице-премьера, ситуация с производством "Байкала" зашла в тупик и выходить из нее придется ремоторизацией самолетов Ан-2. Малая авиация в России практически рухнула, признал он.

Девятиместный самолет "Байкал" предназначался для местных воздушных линий и должен был заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом, производить его планируется на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).

Трутнев добавил, что планирует собрать конструкторов и узнать их предложения по доработке самолета.
"В принципе, я встречался с рядом специалистом и задавал им простой вопрос: "В целом можно?" Они говорят, можно. Но если можно, то давайте думать, что нам надо сделать, чтобы это "можно" осуществилось", — сказал Трутнев.
Вице-премьер уточнил, что стоимость производства самолета "Байкал" дорожала в том числе за счет авионики. Он отметил, что это сложная тема, так как авионика определяет параметры использования самолета.
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При этом на производстве возникли и другие проблемы.
«

"Я не могу понять, как люди могли не просчитать подъемную силу крыла. Подъемная сила крыла на определенной скорости и дает расстояние, она и дает длину полосы, необходимой для взлета воздушного суда. У нас начиналось все с 600 метров, потом нам сказали <…> 1200 метров. Как 1200? У нас аэропортов таких почти нет. Какие 1200? Вот это завело историю, по сути дела, в тупик. А еще раз говорю, в тупике мы находиться не будем, будем заниматься проблемой", — заверил вице-премьер.

В Минпромторге на фоне выступления Трутнева заявили, что "Байкал", его двигатель и винты доработают с учетом замечаний от летчиков-испытателей.
В марте министерство объявило конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы по доработке самолета. Заявка была одна — от УЗГА. Цена контракта составила 10,4 миллиарда рублей.
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