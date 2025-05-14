https://ria.ru/20250514/rossiya-2016935663.html
Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков
Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.05.2025
Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков
Россия в ближайшее время будет принимать многих зарубежных гостей, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил помощник... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:15:00+03:00
2025-05-14T17:15:00+03:00
2025-05-14T17:15:00+03:00
россия
юрий ушаков
пмэф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:3:3050:1719_1920x0_80_0_0_6e204f19e7906cad2edc28e2405a361f.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в ближайшее время будет принимать многих зарубежных гостей, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016903661.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4523c4d029f129a3b00f747dbe3c8c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, пмэф, в мире
Россия, Юрий Ушаков, ПМЭФ, В мире
Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков
Ушаков: Россия в ближайшее время будет принимать многих зарубежных гостей