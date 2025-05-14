https://ria.ru/20250514/rossiya-2016935663.html

Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков

Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.05.2025

Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков

Россия в ближайшее время будет принимать многих зарубежных гостей, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил помощник... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:15:00+03:00

2025-05-14T17:15:00+03:00

2025-05-14T17:15:00+03:00

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юрий ушаков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в ближайшее время будет принимать многих зарубежных гостей, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250514/ushakov-2016903661.html

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россия, юрий ушаков, пмэф, в мире