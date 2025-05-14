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Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.05.2025
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17:15 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016935663.html
Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков
Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.05.2025
Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков
Россия в ближайшее время будет принимать многих зарубежных гостей, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил помощник... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:15:00+03:00
2025-05-14T17:15:00+03:00
россия
юрий ушаков
пмэф
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в ближайшее время будет принимать многих зарубежных гостей, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016903661.html
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россия, юрий ушаков, пмэф, в мире
Россия, Юрий Ушаков, ПМЭФ, В мире
Россия в ближайшее время будет принимать многих гостей, заявил Ушаков

Ушаков: Россия в ближайшее время будет принимать многих зарубежных гостей

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Юрий Ушаков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в ближайшее время будет принимать многих зарубежных гостей, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ", - сказал Ушаков журналистам.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле
Вчера, 15:22
 
РоссияЮрий УшаковПМЭФВ мире
 
 
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