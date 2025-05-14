https://ria.ru/20250514/rossiya-2016872088.html

Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента

Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента - РИА Новости, 14.05.2025

Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента

Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42% за год, а в пятерку по популярности вошли Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:31:00+03:00

2025-05-14T13:31:00+03:00

2025-05-14T13:31:00+03:00

краснодарский край

республика крым

московская область (подмосковье)

сергей ромашкин

артур мурадян

российский союз туриндустрии (рст)

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42% за год, а в пятерку по популярности вошли Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Крым и Подмосковье, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Спрос на объекты размещения в... РФ в период майских праздников на 42% превысил показатели аналогичного периода 2024 года. На зарубежных направлениях продажи организованных туров выросли по разным оценкам от 20% до 75%. Коллапс в российских аэропортах не повлиял на итоги майских каникул, так как туры продавались заранее, но привел к снижению бронирований туров на второй неделе мая на 20-30%", - рассказали в союзе. По оценке гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, за майские праздники рост продаж в целом по всем внутренним направлениям составил 5% к прошлому году, исключая Анапу. В первую пятерку вошли Краснодарский край, Кавминводы, Санкт-Петербург, Крым, Подмосковье. "Год назад Крым даже в топ-5 не входил, рост по нему значительный – 35%. Краснодарский край без Анапы вырос на 3%, Питер и Подмосковье прибавили по 10%. Больше выездов было в первые майские выходные", - процитировали в РСТ Ромашкина. Оценки роста спроса на выездных направлениях у туроператоров разнятся, подчеркнули в РСТ. Так, у Fun&Sun продажи туров на майские праздники выросли на 74% в сравнении с прошлым годом, а у Space Travel рост около 20%. А лидерами среди зарубежных направлений на майские праздники стали ОАЭ, острова Индийского океана, страны Юго-Восточной Азии, Турция и Египет, привели также в сообщении слова главы Space Travel Артура Мурадяна. "Коллапс в аэропортах, связанный с задержкой и отменой вылетов с 6 по 12 мая, стал большим стрессом для всего рынка. В нашем случае больше всего пострадали вылеты в Египет. Правда, партнеры нас поддержали, не выставив нам счета за дополнительную ночь для туристов. Были переносы вылетов, в том числе, по Эмиратам и Турции, но в целом отмен было не более 2-3% от общего числа забронированных туров", - заключил Мурадян.

https://realty.ria.ru/20250506/moskva-2015090130.html

краснодарский край

республика крым

московская область (подмосковье)

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краснодарский край, республика крым, московская область (подмосковье), сергей ромашкин, артур мурадян, российский союз туриндустрии (рст), общество