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Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента - РИА Новости, 14.05.2025
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13:31 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016872088.html
Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента
Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента - РИА Новости, 14.05.2025
Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента
Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42% за год, а в пятерку по популярности вошли Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:31:00+03:00
2025-05-14T13:31:00+03:00
краснодарский край
республика крым
московская область (подмосковье)
сергей ромашкин
артур мурадян
российский союз туриндустрии (рст)
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42% за год, а в пятерку по популярности вошли Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Крым и Подмосковье, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Спрос на объекты размещения в... РФ в период майских праздников на 42% превысил показатели аналогичного периода 2024 года. На зарубежных направлениях продажи организованных туров выросли по разным оценкам от 20% до 75%. Коллапс в российских аэропортах не повлиял на итоги майских каникул, так как туры продавались заранее, но привел к снижению бронирований туров на второй неделе мая на 20-30%", - рассказали в союзе. По оценке гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, за майские праздники рост продаж в целом по всем внутренним направлениям составил 5% к прошлому году, исключая Анапу. В первую пятерку вошли Краснодарский край, Кавминводы, Санкт-Петербург, Крым, Подмосковье. "Год назад Крым даже в топ-5 не входил, рост по нему значительный – 35%. Краснодарский край без Анапы вырос на 3%, Питер и Подмосковье прибавили по 10%. Больше выездов было в первые майские выходные", - процитировали в РСТ Ромашкина. Оценки роста спроса на выездных направлениях у туроператоров разнятся, подчеркнули в РСТ. Так, у Fun&amp;Sun продажи туров на майские праздники выросли на 74% в сравнении с прошлым годом, а у Space Travel рост около 20%. А лидерами среди зарубежных направлений на майские праздники стали ОАЭ, острова Индийского океана, страны Юго-Восточной Азии, Турция и Египет, привели также в сообщении слова главы Space Travel Артура Мурадяна. "Коллапс в аэропортах, связанный с задержкой и отменой вылетов с 6 по 12 мая, стал большим стрессом для всего рынка. В нашем случае больше всего пострадали вылеты в Египет. Правда, партнеры нас поддержали, не выставив нам счета за дополнительную ночь для туристов. Были переносы вылетов, в том числе, по Эмиратам и Турции, но в целом отмен было не более 2-3% от общего числа забронированных туров", - заключил Мурадян.
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краснодарский край, республика крым, московская область (подмосковье), сергей ромашкин, артур мурадян, российский союз туриндустрии (рст), общество
Краснодарский край, Республика Крым, Московская область (Подмосковье), Сергей Ромашкин, Артур Мурадян, Российский союз туриндустрии (РСТ), Общество
Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента

РСТ: бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42% за год

© Depositphotos.com / BrianAJacksonВывеска отеля
Вывеска отеля - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Depositphotos.com / BrianAJackson
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42% за год, а в пятерку по популярности вошли Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Крым и Подмосковье, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Спрос на объекты размещения в... РФ в период майских праздников на 42% превысил показатели аналогичного периода 2024 года. На зарубежных направлениях продажи организованных туров выросли по разным оценкам от 20% до 75%. Коллапс в российских аэропортах не повлиял на итоги майских каникул, так как туры продавались заранее, но привел к снижению бронирований туров на второй неделе мая на 20-30%", - рассказали в союзе.
По оценке гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, за майские праздники рост продаж в целом по всем внутренним направлениям составил 5% к прошлому году, исключая Анапу. В первую пятерку вошли Краснодарский край, Кавминводы, Санкт-Петербург, Крым, Подмосковье. "Год назад Крым даже в топ-5 не входил, рост по нему значительный – 35%. Краснодарский край без Анапы вырос на 3%, Питер и Подмосковье прибавили по 10%. Больше выездов было в первые майские выходные", - процитировали в РСТ Ромашкина.
Оценки роста спроса на выездных направлениях у туроператоров разнятся, подчеркнули в РСТ. Так, у Fun&Sun продажи туров на майские праздники выросли на 74% в сравнении с прошлым годом, а у Space Travel рост около 20%. А лидерами среди зарубежных направлений на майские праздники стали ОАЭ, острова Индийского океана, страны Юго-Восточной Азии, Турция и Египет, привели также в сообщении слова главы Space Travel Артура Мурадяна.
"Коллапс в аэропортах, связанный с задержкой и отменой вылетов с 6 по 12 мая, стал большим стрессом для всего рынка. В нашем случае больше всего пострадали вылеты в Египет. Правда, партнеры нас поддержали, не выставив нам счета за дополнительную ночь для туристов. Были переносы вылетов, в том числе, по Эмиратам и Турции, но в целом отмен было не более 2-3% от общего числа забронированных туров", - заключил Мурадян.
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Краснодарский крайРеспублика КрымМосковская область (Подмосковье)Сергей РомашкинАртур МурадянРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Общество
 
 
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