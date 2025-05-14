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Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016986590.html
Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая
Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая - РИА Новости, 14.05.2025
Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил признательность руководству Бразилии и Китая за... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:15:00+03:00
2025-05-14T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
китай
россия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил признательность руководству Бразилии и Китая за стремление внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250514/razgovor-2016985688.html
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в мире, бразилия, китай, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, украина, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Китай, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Украина, Си Цзиньпин
Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая

Путин отметил вклад Бразилии и Китая в урегулирование конфликта на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил признательность руководству Бразилии и Китая за стремление внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Вчера, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБразилияКитайРоссияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваУкраинаСи Цзиньпин
 
 
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