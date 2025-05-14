https://ria.ru/20250514/putin-2016986590.html

Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая

Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая - РИА Новости, 14.05.2025

Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил признательность руководству Бразилии и Китая за... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:15:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил признательность руководству Бразилии и Китая за стремление внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250514/razgovor-2016985688.html

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китай

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