https://ria.ru/20250514/putin-2016986590.html
Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая
Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая - РИА Новости, 14.05.2025
Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил признательность руководству Бразилии и Китая за... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:15:00+03:00
2025-05-14T21:15:00+03:00
2025-05-14T21:15:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил признательность руководству Бразилии и Китая за стремление внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Китай, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Украина, Си Цзиньпин
Путин выразил признательность лидерам Бразилии и Китая
Путин отметил вклад Бразилии и Китая в урегулирование конфликта на Украине