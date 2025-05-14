https://ria.ru/20250514/putin-2016827318.html

Путин рассказал о форуме "Здоровье нации — основа процветания России"

Путин рассказал о форуме "Здоровье нации — основа процветания России" - РИА Новости, 14.05.2025

Путин рассказал о форуме "Здоровье нации — основа процветания России"

Участники юбилейного ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", который проходит в Москве, особое внимание уделят вопросам поддержки РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Участники юбилейного ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", который проходит в Москве, особое внимание уделят вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, заявил президент РФ Владимир Путин."В ходе пленарного заседания, открытых дискуссий и семинаров - здесь обсуждается широкий круг проблем, связанных с развитием медицинской науки, внедрением современных технологий здоровьесбережения, улучшением демографической ситуации, созданием условий для продолжительной и активной жизни людей. И, конечно, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы - особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, оказания им квалифицированной медицинской, психологической помощи", - сказал Путин в своем приветствии участникам ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".Он отметил, что на протяжении многих лет этот форум по праву считается одним из важных, ключевых событий в жизни профессионального сообщества и традиционно собирает на своей площадке известных учёных, практикующих врачей, представителей министерств и ведомств, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы."Уверен, что ваша встреча пройдёт, как всегда, в атмосфере творчества и созидания, послужит объединению усилий государства, институтов гражданского общества, бизнеса - во имя больших, значимых целей. А ваши инициативы и предложения - обязательно найдут воплощение в практической деятельности. Желаю вам успехов на благородном, милосердном поприще и всего самого доброго", - добавил президент.Народосбережение и сохранение здоровья россиян сегодня являются приоритетами государственной политики, заявил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем приветствии участникам форума.

https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, владимир путин, совет федерации рф