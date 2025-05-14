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Путин рассказал о форуме "Здоровье нации — основа процветания России" - РИА Новости, 14.05.2025
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10:45 14.05.2025 (обновлено: 10:47 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin-2016827318.html
Путин рассказал о форуме "Здоровье нации — основа процветания России"
Путин рассказал о форуме "Здоровье нации — основа процветания России" - РИА Новости, 14.05.2025
Путин рассказал о форуме "Здоровье нации — основа процветания России"
Участники юбилейного ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", который проходит в Москве, особое внимание уделят вопросам поддержки РИА Новости, 14.05.2025
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Участники юбилейного ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", который проходит в Москве, особое внимание уделят вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, заявил президент РФ Владимир Путин."В ходе пленарного заседания, открытых дискуссий и семинаров - здесь обсуждается широкий круг проблем, связанных с развитием медицинской науки, внедрением современных технологий здоровьесбережения, улучшением демографической ситуации, созданием условий для продолжительной и активной жизни людей. И, конечно, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы - особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, оказания им квалифицированной медицинской, психологической помощи", - сказал Путин в своем приветствии участникам ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".Он отметил, что на протяжении многих лет этот форум по праву считается одним из важных, ключевых событий в жизни профессионального сообщества и традиционно собирает на своей площадке известных учёных, практикующих врачей, представителей министерств и ведомств, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы."Уверен, что ваша встреча пройдёт, как всегда, в атмосфере творчества и созидания, послужит объединению усилий государства, институтов гражданского общества, бизнеса - во имя больших, значимых целей. А ваши инициативы и предложения - обязательно найдут воплощение в практической деятельности. Желаю вам успехов на благородном, милосердном поприще и всего самого доброго", - добавил президент.Народосбережение и сохранение здоровья россиян сегодня являются приоритетами государственной политики, заявил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем приветствии участникам форума.
https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html
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общество, москва, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин рассказал о форуме "Здоровье нации — основа процветания России"

Путин: на форуме "Здоровье нации" уделят особое внимание поддержке ветеранов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Участники юбилейного ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", который проходит в Москве, особое внимание уделят вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ходе пленарного заседания, открытых дискуссий и семинаров - здесь обсуждается широкий круг проблем, связанных с развитием медицинской науки, внедрением современных технологий здоровьесбережения, улучшением демографической ситуации, созданием условий для продолжительной и активной жизни людей. И, конечно, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы - особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, оказания им квалифицированной медицинской, психологической помощи", - сказал Путин в своем приветствии участникам ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".
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Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО
Вчера, 15:31
Он отметил, что на протяжении многих лет этот форум по праву считается одним из важных, ключевых событий в жизни профессионального сообщества и традиционно собирает на своей площадке известных учёных, практикующих врачей, представителей министерств и ведомств, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы.
"Уверен, что ваша встреча пройдёт, как всегда, в атмосфере творчества и созидания, послужит объединению усилий государства, институтов гражданского общества, бизнеса - во имя больших, значимых целей. А ваши инициативы и предложения - обязательно найдут воплощение в практической деятельности. Желаю вам успехов на благородном, милосердном поприще и всего самого доброго", - добавил президент.
Народосбережение и сохранение здоровья россиян сегодня являются приоритетами государственной политики, заявил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем приветствии участникам форума.
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