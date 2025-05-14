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В Ленинградской области проверят кафе после смерти ребенка от отравления - РИА Новости, 14.05.2025
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16:28 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/prokuratura-2016920065.html
В Ленинградской области проверят кафе после смерти ребенка от отравления
В Ленинградской области проверят кафе после смерти ребенка от отравления - РИА Новости, 14.05.2025
В Ленинградской области проверят кафе после смерти ребенка от отравления
В деятельности кафе в Подпорожье найдены нарушения, аналогичные тем, что были выявлены в точке общепита в Лодейном поле, где смертельно отравился ребенок,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:28:00+03:00
2025-05-14T16:28:00+03:00
происшествия
подпорожье
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В деятельности кафе в Подпорожье найдены нарушения, аналогичные тем, что были выявлены в точке общепита в Лодейном поле, где смертельно отравился ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. "По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Подпорожской городской прокуратурой организована проверка предприятия общественного питания в городе Подпорожье. Решается вопрос об административном приостановлении деятельности и этого кафе собственника", - сообщает пресс-служба. Ранее в кафе, принадлежащем тому же собственнику, расположенном в Лодейном поле, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в настоящее время деятельность учреждения общественного питания приостановлена на 30 суток. Нарушения были выявлены после того, как стало известно о смерти трехлетней девочки после посещения кафе в Лодейном Поле. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека. "В ходе проверки в Подпорожье выявлены аналогичные нарушения, в частности, в общепите отсутствуют технологические карты приготовления блюд, сопроводительные документы на закупаемую продукцию, нарушены условия хранения продукции, у работников отсутствуют санитарные книжки, отсутствуют журналы учета здоровья работников, входящего контроля сырья, контроля температуры и влажности в помещениях, используемых для приготовления пищи", - рассказали в прокуратуре. Фактическое устранение выявленных нарушений поставлено на контроль городского прокурора.
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Кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок
У работников кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, нет санитарных книжек, а еще там нарушены условия хранения продуктов, сообщила прокуратура.
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происшествия, подпорожье, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Подпорожье, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области проверят кафе после смерти ребенка от отравления

Кафе в Ленинградской области проверяют после смертельного отравления девочки

© Фото : Следком Ленинградской области/TelegramВ Лодейном Поле возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка после посещения кафе
В Лодейном Поле возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка после посещения кафе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Следком Ленинградской области/Telegram
В Лодейном Поле возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка после посещения кафе
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.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В деятельности кафе в Подпорожье найдены нарушения, аналогичные тем, что были выявлены в точке общепита в Лодейном поле, где смертельно отравился ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
«
"По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Подпорожской городской прокуратурой организована проверка предприятия общественного питания в городе Подпорожье. Решается вопрос об административном приостановлении деятельности и этого кафе собственника", - сообщает пресс-служба.
Ранее в кафе, принадлежащем тому же собственнику, расположенном в Лодейном поле, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в настоящее время деятельность учреждения общественного питания приостановлена на 30 суток.
Нарушения были выявлены после того, как стало известно о смерти трехлетней девочки после посещения кафе в Лодейном Поле. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека.
«
"В ходе проверки в Подпорожье выявлены аналогичные нарушения, в частности, в общепите отсутствуют технологические карты приготовления блюд, сопроводительные документы на закупаемую продукцию, нарушены условия хранения продукции, у работников отсутствуют санитарные книжки, отсутствуют журналы учета здоровья работников, входящего контроля сырья, контроля температуры и влажности в помещениях, используемых для приготовления пищи", - рассказали в прокуратуре.
Фактическое устранение выявленных нарушений поставлено на контроль городского прокурора.
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ПроисшествияПодпорожьеЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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