В Ленинградской области проверят кафе после смерти ребенка от отравления
Кафе в Ленинградской области проверяют после смертельного отравления девочки
© Фото : Следком Ленинградской области/TelegramВ Лодейном Поле возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка после посещения кафе
В Лодейном Поле возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка после посещения кафе
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.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В деятельности кафе в Подпорожье найдены нарушения, аналогичные тем, что были выявлены в точке общепита в Лодейном поле, где смертельно отравился ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
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"По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Подпорожской городской прокуратурой организована проверка предприятия общественного питания в городе Подпорожье. Решается вопрос об административном приостановлении деятельности и этого кафе собственника", - сообщает пресс-служба.
Ранее в кафе, принадлежащем тому же собственнику, расположенном в Лодейном поле, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в настоящее время деятельность учреждения общественного питания приостановлена на 30 суток.
Нарушения были выявлены после того, как стало известно о смерти трехлетней девочки после посещения кафе в Лодейном Поле. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека.
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"В ходе проверки в Подпорожье выявлены аналогичные нарушения, в частности, в общепите отсутствуют технологические карты приготовления блюд, сопроводительные документы на закупаемую продукцию, нарушены условия хранения продукции, у работников отсутствуют санитарные книжки, отсутствуют журналы учета здоровья работников, входящего контроля сырья, контроля температуры и влажности в помещениях, используемых для приготовления пищи", - рассказали в прокуратуре.
Фактическое устранение выявленных нарушений поставлено на контроль городского прокурора.