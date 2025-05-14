https://ria.ru/20250514/prokuratura-2016920065.html

В Ленинградской области проверят кафе после смерти ребенка от отравления

В Ленинградской области проверят кафе после смерти ребенка от отравления - РИА Новости, 14.05.2025

В Ленинградской области проверят кафе после смерти ребенка от отравления

В деятельности кафе в Подпорожье найдены нарушения, аналогичные тем, что были выявлены в точке общепита в Лодейном поле, где смертельно отравился ребенок,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:28:00+03:00

2025-05-14T16:28:00+03:00

2025-05-14T16:28:00+03:00

происшествия

подпорожье

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В деятельности кафе в Подпорожье найдены нарушения, аналогичные тем, что были выявлены в точке общепита в Лодейном поле, где смертельно отравился ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. "По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Подпорожской городской прокуратурой организована проверка предприятия общественного питания в городе Подпорожье. Решается вопрос об административном приостановлении деятельности и этого кафе собственника", - сообщает пресс-служба. Ранее в кафе, принадлежащем тому же собственнику, расположенном в Лодейном поле, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в настоящее время деятельность учреждения общественного питания приостановлена на 30 суток. Нарушения были выявлены после того, как стало известно о смерти трехлетней девочки после посещения кафе в Лодейном Поле. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека. "В ходе проверки в Подпорожье выявлены аналогичные нарушения, в частности, в общепите отсутствуют технологические карты приготовления блюд, сопроводительные документы на закупаемую продукцию, нарушены условия хранения продукции, у работников отсутствуют санитарные книжки, отсутствуют журналы учета здоровья работников, входящего контроля сырья, контроля температуры и влажности в помещениях, используемых для приготовления пищи", - рассказали в прокуратуре. Фактическое устранение выявленных нарушений поставлено на контроль городского прокурора.

https://ria.ru/20250513/zaderzhanie-2016695034.html

подпорожье

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок У работников кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, нет санитарных книжек, а еще там нарушены условия хранения продуктов, сообщила прокуратура. 2025-05-14T16:28 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, подпорожье, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)