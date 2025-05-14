https://ria.ru/20250514/pozhar-2016802149.html

Пожар вблизи от космодрома "Восточный" локализовали

Пожар вблизи от космодрома "Восточный" локализовали - РИА Новости, 14.05.2025

Пожар вблизи от космодрома "Восточный" локализовали

Пожар в районе города Циолковского локализован, он больше не представляет угрозы населенному пункту и находящемуся рядом космодрому "Восточный", сообщил в среду РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:16:00+03:00

2025-05-14T08:16:00+03:00

2025-05-14T08:23:00+03:00

циолковский (наукоград)

роскосмос

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар в районе города Циолковского локализован, он больше не представляет угрозы населенному пункту и находящемуся рядом космодрому "Восточный", сообщил в среду Роскосмос."Пожар возле Циолковского локализован, угрозы городу и инфраструктуре "Восточного" нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что все подразделения космодрома продолжают работать штатно, проводят плановые мероприятия в соответствии с графиком работ. "Сейчас проходит полная ликвидация отдельных очагов возгорания", - добавили в Роскосмосе.Накануне спасатели защитили от природного пожара населённый пункт Циолковский в Амурской области, где горела сухая растительность по фронту шириной восемь километров.

https://ria.ru/20250514/most-2016797439.html

циолковский (наукоград)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

циолковский (наукоград), роскосмос, природные пожары в россии, происшествия