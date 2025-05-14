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Пожар вблизи от космодрома "Восточный" локализовали
Пожар вблизи от космодрома "Восточный" локализовали - РИА Новости, 14.05.2025
Пожар вблизи от космодрома "Восточный" локализовали
Пожар в районе города Циолковского локализован, он больше не представляет угрозы населенному пункту и находящемуся рядом космодрому "Восточный", сообщил в среду РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:16:00+03:00
2025-05-14T08:16:00+03:00
2025-05-14T08:23:00+03:00
циолковский (наукоград)
роскосмос
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар в районе города Циолковского локализован, он больше не представляет угрозы населенному пункту и находящемуся рядом космодрому "Восточный", сообщил в среду Роскосмос."Пожар возле Циолковского локализован, угрозы городу и инфраструктуре "Восточного" нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что все подразделения космодрома продолжают работать штатно, проводят плановые мероприятия в соответствии с графиком работ. "Сейчас проходит полная ликвидация отдельных очагов возгорания", - добавили в Роскосмосе.Накануне спасатели защитили от природного пожара населённый пункт Циолковский в Амурской области, где горела сухая растительность по фронту шириной восемь километров.
https://ria.ru/20250514/most-2016797439.html
циолковский (наукоград)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
циолковский (наукоград), роскосмос, природные пожары в россии, происшествия
Циолковский (наукоград), Роскосмос, Природные пожары в России, Происшествия
Пожар вблизи от космодрома "Восточный" локализовали
Пожар вблизи от космодрома "Восточный" локализовали, угрозы инфраструктуре нет