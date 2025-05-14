https://ria.ru/20250514/peterburg-2016949154.html

В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство Леонова-Гладышева

В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство Леонова-Гладышева - РИА Новости, 14.05.2025

В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство Леонова-Гладышева

Дело о покушении на убийство актера Евгения Леонова-Гладышева, которого нашли избитым в районе станции метро "Парнас" в августе 2018 года, возбуждено в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:48:00+03:00

2025-05-14T17:48:00+03:00

2025-05-14T17:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Дело о покушении на убийство актера Евгения Леонова-Гладышева, которого нашли избитым в районе станции метро "Парнас" в августе 2018 года, возбуждено в Петербурге, сообщила журналистам пресс-служба ГСУ СК по городу. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным следствия, 16 августа 2018 года актер был обнаружен у станции метро "Парнас" с множественными телесными повреждениями в области головы, после чего доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе. Также следователи ищут очевидцев преступления, либо обладающих информацией об обстоятельствах его совершения.

https://ria.ru/20250422/sud-2012761697.html

https://ria.ru/20250430/akter-2014485353.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, парнас, следственный комитет россии (ск рф)