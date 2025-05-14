https://ria.ru/20250514/peterburg-2016849615.html

В Петербурге планируют построить десять новых станций метро

В Петербурге планируют построить десять новых станций метро - РИА Новости, 14.05.2025

В Петербурге планируют построить десять новых станций метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Десять новых станций метро планируется построить в Санкт-Петербурге до 2030 года, сообщил в среду губернатор города... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:10:00+03:00

2025-05-14T12:10:00+03:00

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общество

санкт-петербург

александр беглов

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Десять новых станций метро планируется построить в Санкт-Петербурге до 2030 года, сообщил в среду губернатор города Александр Беглов. "До 2030 года планируем ввести 10 новых станций и отремонтировать 14 станций, ресурс которых во многом исчерпан", - сказал он, выступая с отчетом о деятельности городского правительства за 2024 год в Законодательном собрании города. Беглов напомнил, что в конце 2024 года была открыта новая станция метро "Горный институт". "До конца 2025 года планируем завершить строительно-монтажные работы на станции "Путиловская " и "Юго-Западная", включая пересадочный узел. Красносельско-Калининская линия станет шестой подземной артерией города. Работы будут вестись на участках станций "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная"... В сторону центра мы уже запустили два механизированных комплекса", - сказал он. "Намечен план действий по развитию Кировско-Выборгской линии, утверждён проект планировки участка от "Проспекта Ветеранов" до "Проспекта маршала Жукова". Ведется проработка нового участка, который пройдет через аэропорт "Пулково" и "Экспофорум". Над этим проектом работаем вместе с федеральным центром", - рассказал губернатор. Он также отметил, что особое внимание уделяется модернизации действующих станций метрополитена. Он рассказал, что в 2024 году после капремонта открылись "Ладожская" и "Чернышевская", новый вестибюль "Дунайской", в этом году досрочно открылась "Удельная". В настоящее время продолжается реконструкция станции метро "Фрунзенская" (до лета 2027 года). Беглов также сообщил, что обновляется и подвижной состав Петербургского метрополитена. В 2024 году петербургское метро получило 80 новых вагонов "Балтиец", общее их число на линии достигло 224.

https://ria.ru/20250507/pobratimy-2015609709.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, пулково (аэропорт)