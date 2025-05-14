https://ria.ru/20250514/peskov-2016933721.html

Россия и США выстраивают отношения с Сирией, заявил Песков

Россия и США выстраивают отношения с Сирией, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2025

Россия и США выстраивают отношения с Сирией, заявил Песков

Россия выстраивает отношения с нынешним руководством Сирии, то же самое делают США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:06:00+03:00

2025-05-14T17:06:00+03:00

2025-05-14T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия выстраивает отношения с нынешним руководством Сирии, то же самое делают США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нынешнее руководство Сирии - вы знаете, что мы тоже выстраиваем с ними отношения. То же самое делают и американцы, поэтому это вполне объяснимо. В целом, конечно же, нужно выстраивать отношения с тем, чтобы сирийский народ все-таки наконец-то получил заслуженный мир, предсказуемость, стабильность, чтобы Сирия оставалась единым государством", - сказал Песков журналистам.Так он ответил на просьбу прокомментировать встречу президента США Дональда Трампа с нынешним руководством Сирии и решение снять санкции с этой страны.В начале своего ближневосточного турне во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии. В среду Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде повторил, что снимет все санкции с Сирии и это "даст им свежий старт".В среду в Эр-Рияде состоялась встреча сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа и Трампа с участием наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также по телефону в переговорах принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

https://ria.ru/20250514/wp-2016824384.html

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россия, сирия, сша, дмитрий песков, в мире, ахмед аш-шараа, дональд трамп