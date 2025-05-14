https://ria.ru/20250514/peskov-2016924349.html

Песков высказался о последних заявлениях Киева

Песков высказался о последних заявлениях Киева - РИА Новости, 14.05.2025

Песков высказался о последних заявлениях Киева

Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:43:00+03:00

2025-05-14T16:43:00+03:00

2025-05-14T16:58:00+03:00

киев

в мире

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дмитрий песков

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владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Огромное количество противоречивых тезисов", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать звучащие сейчас противоречивые тезисы о том, что Владимир Зеленский приедет на переговоры.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250514/tezisy-2016900985.html

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