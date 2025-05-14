https://ria.ru/20250514/peskov-2016924349.html
Песков высказался о последних заявлениях Киева
Песков высказался о последних заявлениях Киева - РИА Новости, 14.05.2025
Песков высказался о последних заявлениях Киева
Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:43:00+03:00
2025-05-14T16:43:00+03:00
2025-05-14T16:58:00+03:00
киев
в мире
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Огромное количество противоречивых тезисов", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать звучащие сейчас противоречивые тезисы о том, что Владимир Зеленский приедет на переговоры.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250514/tezisy-2016900985.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин
Киев, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Песков высказался о последних заявлениях Киева
Песков: Киев делает огромное количество противоречивых заявлений