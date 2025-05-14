https://ria.ru/20250514/peskov-2016894703.html

Песков раскрыл тему российско-американских переговоров в Стамбуле

Песков раскрыл тему российско-американских переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

Песков раскрыл тему российско-американских переговоров в Стамбуле

Речь на переговорах, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, пойдет об украинском урегулировании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:55:00+03:00

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стамбул

россия

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павел зарубин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Речь на переговорах, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, пойдет об украинском урегулировании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Речь идет об украинском урегулировании", - сказал Песков журналисту России 1 Павлу Зарубину в ответ на вопрос, будут ли основой новой переговоров являться Стамбульские договоренности.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250514/peregovory-2016870670.html

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стамбул, россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, юрий ушаков