https://ria.ru/20250514/peskov-2016885026.html
Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи
Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи - РИА Новости, 14.05.2025
Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:21:00+03:00
2025-05-14T14:21:00+03:00
2025-05-14T14:27:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
украина
стамбул
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014302286_0:175:2960:1840_1920x0_80_0_0_0aa47accc70d764972524298971894de.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков."Рабочие встречи запланированы у президента (в четверг - ред.), - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.Уточняющий вопрос, состоятся ли эти рабочие встречи в России, представитель Кремля оставил без комментариев."Рабочие встречи", - повторил он.
https://ria.ru/20250514/kreml-2016856978.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014302286_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_aff4540d228918652584e580cf87a784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, россия, политика, украина, стамбул, юрий ушаков
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Политика, Украина, Стамбул, Юрий Ушаков
Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи
Песков: у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи