https://ria.ru/20250514/peskov-2016885026.html

Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи

Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи - РИА Новости, 14.05.2025

Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:21:00+03:00

2025-05-14T14:21:00+03:00

2025-05-14T14:27:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

россия

политика

украина

стамбул

юрий ушаков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков."Рабочие встречи запланированы у президента (в четверг - ред.), - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.Уточняющий вопрос, состоятся ли эти рабочие встречи в России, представитель Кремля оставил без комментариев."Рабочие встречи", - повторил он.

https://ria.ru/20250514/kreml-2016856978.html

россия

украина

стамбул

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владимир путин, дмитрий песков, россия, политика, украина, стамбул, юрий ушаков