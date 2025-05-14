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Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи - РИА Новости, 14.05.2025
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14:21 14.05.2025 (обновлено: 14:27 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peskov-2016885026.html
Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи
Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи - РИА Новости, 14.05.2025
Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:21:00+03:00
2025-05-14T14:27:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
украина
стамбул
юрий ушаков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков."Рабочие встречи запланированы у президента (в четверг - ред.), - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.Уточняющий вопрос, состоятся ли эти рабочие встречи в России, представитель Кремля оставил без комментариев."Рабочие встречи", - повторил он.
https://ria.ru/20250514/kreml-2016856978.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия, политика, украина, стамбул, юрий ушаков
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Политика, Украина, Стамбул, Юрий Ушаков
Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи

Песков: у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Рабочие встречи запланированы у президента (в четверг - ред.), - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Уточняющий вопрос, состоятся ли эти рабочие встречи в России, представитель Кремля оставил без комментариев.
"Рабочие встречи", - повторил он.
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