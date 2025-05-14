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СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности - РИА Новости, 14.05.2025
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10:54 14.05.2025 (обновлено: 11:12 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/perepiska-2016829494.html
СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности
СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности - РИА Новости, 14.05.2025
СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности
Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:54:00+03:00
2025-05-14T11:12:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
альберт бурла
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, говорится в опубликованном в среду решении суда."Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer, аннулировано", - говорится в заявлении суда.В суде напомнили, что действующие правила обязывают Еврокомиссию предоставлять наиболее широкий доступ общественности к важной информации.
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в мире, люксембург (округ), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, альберт бурла
В мире, Люксембург (округ), Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Альберт Бурла
СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности

Суд ЕС: фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности, скрыв переписку с Pfizer

© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, говорится в опубликованном в среду решении суда.
"Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer, аннулировано", - говорится в заявлении суда.
В суде напомнили, что действующие правила обязывают Еврокомиссию предоставлять наиболее широкий доступ общественности к важной информации.
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В миреЛюксембург (округ)Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзАльберт Бурла
 
 
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