https://ria.ru/20250514/perepiska-2016829494.html

СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности

СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности - РИА Новости, 14.05.2025

СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности

Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:54:00+03:00

2025-05-14T10:54:00+03:00

2025-05-14T11:12:00+03:00

в мире

люксембург (округ)

урсула фон дер ляйен

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евросоюз

альберт бурла

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, говорится в опубликованном в среду решении суда."Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer, аннулировано", - говорится в заявлении суда.В суде напомнили, что действующие правила обязывают Еврокомиссию предоставлять наиболее широкий доступ общественности к важной информации.

https://ria.ru/20250509/tramp-2015893416.html

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в мире, люксембург (округ), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, альберт бурла