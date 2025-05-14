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На Украине допустили, что переговоры в Турции будут не на высшем уровне
На Украине допустили, что переговоры в Турции будут не на высшем уровне - РИА Новости, 14.05.2025
На Украине допустили, что переговоры в Турции будут не на высшем уровне
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность проведения переговоров РФ и Украины в Турции не на высшем уровне. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:03:00+03:00
2025-05-14T19:03:00+03:00
2025-05-14T19:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность проведения переговоров РФ и Украины в Турции не на высшем уровне.Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав."Нет (президента РФ Владимира - ред.) Путина, безусловно, нет переговоров. Принимать решение будет президент (Зеленский - ред.), должны ли о чем-то говорить. Но тогда точно (переговоры - ред.) не на уровне президента", - сказал Подоляк в комментарии агентству РБК-Украина.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Турция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Стамбул
На Украине допустили, что переговоры в Турции будут не на высшем уровне
Подоляк допустил проведение переговоров в Стамбуле не на высшем уровне