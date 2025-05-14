Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.
- Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России.
- Отношения Москвы и Куала-Лумпура исторически носят дружественный и партнерский характер.
- Товарооборот двух стран в прошлом году несколько снизился, нужно предпринять меры, чтобы выйти на положительный тренд развития.
- Москва рассчитывает, что отношения с АСЕАН будут развиваться при содействии Куала-Лумпура.
- Малайзия становится все более привлекательной для туристов из России, Москва признательна за шаги по обеспечению их безопасности и комфорта.
- Россия ждет с визитом верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.
Как, в свою очередь, подчеркнул Анвар Ибрагим, Россия — большой друг Малайзии и Куала-Лумпур уважает Москву.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, президент России и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
На переговорах с российской стороны присутствуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр образования и науки Валерий Фальков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и глава "Роснефти" Игорь Сечин.