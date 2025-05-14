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Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером - РИА Новости, 14.05.2025
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14:04 14.05.2025 (обновлено: 14:56 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016881018.html
Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером
Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером - РИА Новости, 14.05.2025
Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025
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малайзия
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москва
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.Как, в свою очередь, подчеркнул Анвар Ибрагим, Россия — большой друг Малайзии и Куала-Лумпур уважает Москву.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.Кроме того, президент России и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.На переговорах с российской стороны присутствуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр образования и науки Валерий Фальков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
https://ria.ru/20250514/malajzija-2016795433.html
https://ria.ru/20250514/mishustin-2016856335.html
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в мире, малайзия, россия, москва, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, Россия, Москва, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)

Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.
  • Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России.
  • Отношения Москвы и Куала-Лумпура исторически носят дружественный и партнерский характер.
  • Товарооборот двух стран в прошлом году несколько снизился, нужно предпринять меры, чтобы выйти на положительный тренд развития.
  • Москва рассчитывает, что отношения с АСЕАН будут развиваться при содействии Куала-Лумпура.
  • Малайзия становится все более привлекательной для туристов из России, Москва признательна за шаги по обеспечению их безопасности и комфорта.
  • Россия ждет с визитом верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.
Как, в свою очередь, подчеркнул Анвар Ибрагим, Россия — большой друг Малайзии и Куала-Лумпур уважает Москву.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
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Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, президент России и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
На переговорах с российской стороны присутствуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр образования и науки Валерий Фальков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи. 14 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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В миреМалайзияРоссияМоскваВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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