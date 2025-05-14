https://ria.ru/20250514/peregovory-2016881018.html

Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером

Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером - РИА Новости, 14.05.2025

Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером

Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:04:00+03:00

2025-05-14T14:04:00+03:00

2025-05-14T14:56:00+03:00

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владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.Как, в свою очередь, подчеркнул Анвар Ибрагим, Россия — большой друг Малайзии и Куала-Лумпур уважает Москву.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.Кроме того, президент России и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.На переговорах с российской стороны присутствуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр образования и науки Валерий Фальков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

https://ria.ru/20250514/malajzija-2016795433.html

https://ria.ru/20250514/mishustin-2016856335.html

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