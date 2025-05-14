Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 475 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/opek-2016899329.html
ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 475 тысяч баррелей в сутки
ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 475 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.05.2025
ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 475 тысяч баррелей в сутки
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в апреле на 475 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:08:00+03:00
2025-05-14T15:08:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
ирак
александр новак
опек
алжир (республика)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/09/1509930978_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_2e9a37700db144223e746c75f720a7b0.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в апреле на 475 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК. Так, суммарный целевой уровень добычи для Алжира, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Омана и России был установлен на уровне 30,332 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены действующие добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей, действующие до конца 2026 года, увеличение добычи на 138 тысяч баррелей в сутки от уровня марта в связи с постепенным отказом от дополнительных ограничений и план по компенсации перепроизводства на 222 тысяч баррелей в сутки. Однако фактически эти страны добывали в апреле 30,807 миллиона баррелей в сутки. Так, Ирак превысил ограничения на 72 тысячи баррелей в сутки, Алжир - на 1 тысячу, Казахстан - на 413 тысяч, Кувейт - на 2 тысячи, Оман - на 3 тысячи, ОАЭ - на 10 тысяч. Их частично компенсировала дисциплина Саудовской Аравии и России, которые добывали на 9 тысяч и 17 тысяч баррелей в сутки меньше разрешенных уровней. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение ОПЕК+, отмечал, что некоторые страны объединения, включая Россию, могли бы добывать больше, но сдерживают добычу из-за ожидания в этом году экономического роста в мире на фоне торговых войн ниже прогнозов. Более низкий экономический рост, по его словам, окажет влияние на обеспечение спроса на нефть. Новак также призвал страны ОПЕК+ к соблюдению действующих ограничений.
https://ria.ru/20250510/neft-2016092138.html
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015783565.html
россия
ирак
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/09/1509930978_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_62a79c1f6c88a82ddc85e0ef20cf8096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, ирак, александр новак, опек, алжир (республика)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Ирак, Александр Новак, ОПЕК, Алжир (республика)
ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 475 тысяч баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+ в апреле увеличили добычу нефти на 475 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг ОПЕК. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в апреле на 475 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК.
Так, суммарный целевой уровень добычи для Алжира, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Омана и России был установлен на уровне 30,332 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены действующие добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей, действующие до конца 2026 года, увеличение добычи на 138 тысяч баррелей в сутки от уровня марта в связи с постепенным отказом от дополнительных ограничений и план по компенсации перепроизводства на 222 тысяч баррелей в сутки. Однако фактически эти страны добывали в апреле 30,807 миллиона баррелей в сутки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть
10 мая, 08:00
Так, Ирак превысил ограничения на 72 тысячи баррелей в сутки, Алжир - на 1 тысячу, Казахстан - на 413 тысяч, Кувейт - на 2 тысячи, Оман - на 3 тысячи, ОАЭ - на 10 тысяч. Их частично компенсировала дисциплина Саудовской Аравии и России, которые добывали на 9 тысяч и 17 тысяч баррелей в сутки меньше разрешенных уровней.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение ОПЕК+, отмечал, что некоторые страны объединения, включая Россию, могли бы добывать больше, но сдерживают добычу из-за ожидания в этом году экономического роста в мире на фоне торговых войн ниже прогнозов. Более низкий экономический рост, по его словам, окажет влияние на обеспечение спроса на нефть. Новак также призвал страны ОПЕК+ к соблюдению действующих ограничений.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак
8 мая, 14:05
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИракАлександр НовакОПЕКАлжир (республика)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала