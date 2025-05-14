https://ria.ru/20250514/opek-2016899329.html

ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 475 тысяч баррелей в сутки

ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 475 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.05.2025

ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 475 тысяч баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в апреле на 475 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:08:00+03:00

2025-05-14T15:08:00+03:00

2025-05-14T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в апреле на 475 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК. Так, суммарный целевой уровень добычи для Алжира, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Омана и России был установлен на уровне 30,332 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены действующие добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей, действующие до конца 2026 года, увеличение добычи на 138 тысяч баррелей в сутки от уровня марта в связи с постепенным отказом от дополнительных ограничений и план по компенсации перепроизводства на 222 тысяч баррелей в сутки. Однако фактически эти страны добывали в апреле 30,807 миллиона баррелей в сутки. Так, Ирак превысил ограничения на 72 тысячи баррелей в сутки, Алжир - на 1 тысячу, Казахстан - на 413 тысяч, Кувейт - на 2 тысячи, Оман - на 3 тысячи, ОАЭ - на 10 тысяч. Их частично компенсировала дисциплина Саудовской Аравии и России, которые добывали на 9 тысяч и 17 тысяч баррелей в сутки меньше разрешенных уровней. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение ОПЕК+, отмечал, что некоторые страны объединения, включая Россию, могли бы добывать больше, но сдерживают добычу из-за ожидания в этом году экономического роста в мире на фоне торговых войн ниже прогнозов. Более низкий экономический рост, по его словам, окажет влияние на обеспечение спроса на нефть. Новак также призвал страны ОПЕК+ к соблюдению действующих ограничений.

https://ria.ru/20250510/neft-2016092138.html

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экономика, цены на нефть, россия, ирак, александр новак, опек, алжир (республика)