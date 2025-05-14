https://ria.ru/20250514/onischenko-2016902357.html
Онищенко назвал 36 инфекций, которые могут вызвать следующую пандемию
Онищенко назвал 36 инфекций, которые могут вызвать следующую пандемию - РИА Новости, 14.05.2025
Онищенко назвал 36 инфекций, которые могут вызвать следующую пандемию
Существует перечень из 36 инфекций, которые сегодня с наибольшей вероятностью могут вызвать следующую пандемию, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:16:00+03:00
2025-05-14T15:16:00+03:00
2025-05-14T15:16:00+03:00
здоровье - общество
китай
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Существует перечень из 36 инфекций, которые сегодня с наибольшей вероятностью могут вызвать следующую пандемию, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Сегодня существует - и это делается на уровне экспертном, на уровне ВОЗ - перечень 36 инфекций, которые сегодня наиболее вероятно могут вызвать следующую пандемию. Прежде всего, это грипп, грипп свиной, который был в 2009 году, 2019 году, и сейчас мы ожидаем птичий, так называемый, хотя это неправильное название, за которым мы уже 30 лет наблюдаем", - рассказал Онищенко. Он отметил, что существует возможность появления очередного штамма коронавируса, но он не будет называться COVID-19. Кроме того, может возникнуть пандемия метапневмонии – вируса, который напомнил о себе в первые дни этого года в северных провинциях Китая. Также в число болезней, которые могут вызвать следующую пандемию относятся "экзотические болезни": хантавирус, эбола, оспа обезьян.
https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, китай, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, евразийский экономический союз
Здоровье - Общество, Китай, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Евразийский экономический союз
Онищенко назвал 36 инфекций, которые могут вызвать следующую пандемию
Онищенко: есть перечень из 36 инфекций, которые могут вызвать следующую пандемию