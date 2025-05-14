https://ria.ru/20250514/onischenko-2016902357.html

Онищенко назвал 36 инфекций, которые могут вызвать следующую пандемию

Онищенко назвал 36 инфекций, которые могут вызвать следующую пандемию - РИА Новости, 14.05.2025

Онищенко назвал 36 инфекций, которые могут вызвать следующую пандемию

Существует перечень из 36 инфекций, которые сегодня с наибольшей вероятностью могут вызвать следующую пандемию, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:16:00+03:00

2025-05-14T15:16:00+03:00

2025-05-14T15:16:00+03:00

здоровье - общество

китай

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Существует перечень из 36 инфекций, которые сегодня с наибольшей вероятностью могут вызвать следующую пандемию, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Сегодня существует - и это делается на уровне экспертном, на уровне ВОЗ - перечень 36 инфекций, которые сегодня наиболее вероятно могут вызвать следующую пандемию. Прежде всего, это грипп, грипп свиной, который был в 2009 году, 2019 году, и сейчас мы ожидаем птичий, так называемый, хотя это неправильное название, за которым мы уже 30 лет наблюдаем", - рассказал Онищенко. Он отметил, что существует возможность появления очередного штамма коронавируса, но он не будет называться COVID-19. Кроме того, может возникнуть пандемия метапневмонии – вируса, который напомнил о себе в первые дни этого года в северных провинциях Китая. Также в число болезней, которые могут вызвать следующую пандемию относятся "экзотические болезни": хантавирус, эбола, оспа обезьян.

https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, китай, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, евразийский экономический союз