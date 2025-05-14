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В России создан новый биоматериал для протезов - РИА Новости, 14.05.2025
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Наука
 
09:00 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/nauka-2016669878.html
В России создан новый биоматериал для протезов
В России создан новый биоматериал для протезов - РИА Новости, 14.05.2025
В России создан новый биоматериал для протезов
Группа ученых СПбПУ разработала и изготовила новый тип биоматериалов для тазобедренных имплантатов. Специалисты утверждают, что свойства материала максимально... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:00:00+03:00
2025-05-14T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
санкт-петербург
медицина
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Группа ученых СПбПУ разработала и изготовила новый тип биоматериалов для тазобедренных имплантатов. Специалисты утверждают, что свойства материала максимально приближены к костной ткани человека.Как пояснили эксперты, особенностью классических тазобедренных имплантатов является использование металлических биоматериалов, например, титановых сплавов. Такие сплавы обладают положительным коэффициентом Пуассона — то есть материал поперечно расширяется при продольном сжатии.Тазобедренные имплантаты в процессе механической нагрузки подвержены изгибу, что ведет к сжатию одной стороны имплантата и растяжению — другой. В итоге одна сторона имплантата всегда прижимается к кости, а вторая — отводится от нее. Это приводит тому, что поверхность раздела между костью и имплантатом восприимчива к повреждению. Кроме того, частицы износа могут проникать в пространство между имплантатом и костью, заставляя иммунную систему пациента реагировать на инородное тело. Зачастую это приводит к воспалительному процессу с последующим отторжением имплантата.Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ) предложили использовать мета-биоматериал с отрицательным коэффициентом Пуассона (−0,09 и −0,003). Как пояснил инженер лаборатории "Синтез новых материалов и конструкций" Эдуард Фарбер, такой материал способен, при продольном растяжении, расширяться в поперечном размере, а при продольном сжатии, наоборот, сужаться в поперечном размере. По его словам, благодаря этому свойству такой имплантат будет механически стимулировать рост кости и блокировать возможность отслоения и воспаления костной ткани."Мы целенаправленно спроектировали материал с определенной архитектурой. Он обладает редкими и нестандартными комбинациями механических, физических и биологических свойств", — пояснил ученый, подчеркнув, что разрабатываемый материал приближается по значению жесткости (модуля упругости) к пористой (трабекулярной) костной ткани, а также обладает порами разных размеров. В вузе сообщили, что в перспективе возможно использование данного биоматериала и для других типов имплантатов.В настоящее время группа ученых Политеха уже изготовила опытные образцы материалов нового типа и провела компьютерное моделирование и испытания для определения свойств материалов. Как сообщил Эдуард Фарбер, образцы были созданы с помощью метода селективного лазерного плавления. Такой метод позволяет слой за слоем выращивать изделия с геометрией высокой сложности путем нанесения слоя порошка металла или сплава на подложку и сканирования его лазером.
https://ria.ru/20240527/nauka-1948168863.html
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наука, университетская наука, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, санкт-петербург, медицина, здоровье - общество, импланты, российские инновации, качество жизни
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Медицина, Здоровье - Общество, импланты, Российские инновации, Качество жизни

В России создан новый биоматериал для протезов

© Getty Images / Roman TyshchenkoДоктор рассматривает рентгеновский снимок
Доктор рассматривает рентгеновский снимок - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / Roman Tyshchenko
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Группа ученых СПбПУ разработала и изготовила новый тип биоматериалов для тазобедренных имплантатов. Специалисты утверждают, что свойства материала максимально приближены к костной ткани человека.
Как пояснили эксперты, особенностью классических тазобедренных имплантатов является использование металлических биоматериалов, например, титановых сплавов. Такие сплавы обладают положительным коэффициентом Пуассона — то есть материал поперечно расширяется при продольном сжатии.
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Тазобедренные имплантаты в процессе механической нагрузки подвержены изгибу, что ведет к сжатию одной стороны имплантата и растяжению — другой. В итоге одна сторона имплантата всегда прижимается к кости, а вторая — отводится от нее. Это приводит тому, что поверхность раздела между костью и имплантатом восприимчива к повреждению. Кроме того, частицы износа могут проникать в пространство между имплантатом и костью, заставляя иммунную систему пациента реагировать на инородное тело. Зачастую это приводит к воспалительному процессу с последующим отторжением имплантата.
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)Ячейки биоматериала
Ячейки биоматериала
Ячейки биоматериала
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)
1 из 4
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)
2 из 4
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)
3 из 4
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)
4 из 4
Ячейки биоматериала
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)
1 из 4
Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)
2 из 4
Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)
3 из 4
Изображение единичных ячеек биоматериала, отснятое на сканирующем электронном микроскопе
© Фото предоставлено лабораторией "Синтез новых материалов и конструкций" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ)
4 из 4
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ) предложили использовать мета-биоматериал с отрицательным коэффициентом Пуассона (−0,09 и −0,003). Как пояснил инженер лаборатории "Синтез новых материалов и конструкций" Эдуард Фарбер, такой материал способен, при продольном растяжении, расширяться в поперечном размере, а при продольном сжатии, наоборот, сужаться в поперечном размере. По его словам, благодаря этому свойству такой имплантат будет механически стимулировать рост кости и блокировать возможность отслоения и воспаления костной ткани.
"Мы целенаправленно спроектировали материал с определенной архитектурой. Он обладает редкими и нестандартными комбинациями механических, физических и биологических свойств", — пояснил ученый, подчеркнув, что разрабатываемый материал приближается по значению жесткости (модуля упругости) к пористой (трабекулярной) костной ткани, а также обладает порами разных размеров. В вузе сообщили, что в перспективе возможно использование данного биоматериала и для других типов имплантатов.
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В настоящее время группа ученых Политеха уже изготовила опытные образцы материалов нового типа и провела компьютерное моделирование и испытания для определения свойств материалов. Как сообщил Эдуард Фарбер, образцы были созданы с помощью метода селективного лазерного плавления. Такой метод позволяет слой за слоем выращивать изделия с геометрией высокой сложности путем нанесения слоя порошка металла или сплава на подложку и сканирования его лазером.
 
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