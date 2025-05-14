https://ria.ru/20250514/nauka-2016669878.html

В России создан новый биоматериал для протезов

В России создан новый биоматериал для протезов - РИА Новости, 14.05.2025

В России создан новый биоматериал для протезов

Группа ученых СПбПУ разработала и изготовила новый тип биоматериалов для тазобедренных имплантатов. Специалисты утверждают, что свойства материала максимально... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:00:00+03:00

2025-05-14T09:00:00+03:00

2025-05-14T09:00:00+03:00

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наука

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санкт-петербургский политехнический университет петра великого

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Группа ученых СПбПУ разработала и изготовила новый тип биоматериалов для тазобедренных имплантатов. Специалисты утверждают, что свойства материала максимально приближены к костной ткани человека.Как пояснили эксперты, особенностью классических тазобедренных имплантатов является использование металлических биоматериалов, например, титановых сплавов. Такие сплавы обладают положительным коэффициентом Пуассона — то есть материал поперечно расширяется при продольном сжатии.Тазобедренные имплантаты в процессе механической нагрузки подвержены изгибу, что ведет к сжатию одной стороны имплантата и растяжению — другой. В итоге одна сторона имплантата всегда прижимается к кости, а вторая — отводится от нее. Это приводит тому, что поверхность раздела между костью и имплантатом восприимчива к повреждению. Кроме того, частицы износа могут проникать в пространство между имплантатом и костью, заставляя иммунную систему пациента реагировать на инородное тело. Зачастую это приводит к воспалительному процессу с последующим отторжением имплантата.Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ) предложили использовать мета-биоматериал с отрицательным коэффициентом Пуассона (−0,09 и −0,003). Как пояснил инженер лаборатории "Синтез новых материалов и конструкций" Эдуард Фарбер, такой материал способен, при продольном растяжении, расширяться в поперечном размере, а при продольном сжатии, наоборот, сужаться в поперечном размере. По его словам, благодаря этому свойству такой имплантат будет механически стимулировать рост кости и блокировать возможность отслоения и воспаления костной ткани."Мы целенаправленно спроектировали материал с определенной архитектурой. Он обладает редкими и нестандартными комбинациями механических, физических и биологических свойств", — пояснил ученый, подчеркнув, что разрабатываемый материал приближается по значению жесткости (модуля упругости) к пористой (трабекулярной) костной ткани, а также обладает порами разных размеров. В вузе сообщили, что в перспективе возможно использование данного биоматериала и для других типов имплантатов.В настоящее время группа ученых Политеха уже изготовила опытные образцы материалов нового типа и провела компьютерное моделирование и испытания для определения свойств материалов. Как сообщил Эдуард Фарбер, образцы были созданы с помощью метода селективного лазерного плавления. Такой метод позволяет слой за слоем выращивать изделия с геометрией высокой сложности путем нанесения слоя порошка металла или сплава на подложку и сканирования его лазером.

https://ria.ru/20240527/nauka-1948168863.html

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наука, университетская наука, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, санкт-петербург, медицина, здоровье - общество, импланты, российские инновации, качество жизни