https://ria.ru/20250514/nadbavki-2017002929.html

В Госдуме напомнили об обязательных надбавках работникам с Крайнего Севера

В Госдуме напомнили об обязательных надбавках работникам с Крайнего Севера - РИА Новости, 14.05.2025

В Госдуме напомнили об обязательных надбавках работникам с Крайнего Севера

Работодатели обязаны начислять районные коэффициенты и северные надбавки работникам Крайнего Севера, в том числе, если работа ведется дистанционно с основным... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:38:00+03:00

2025-05-14T23:38:00+03:00

2025-05-14T23:38:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работодатели обязаны начислять районные коэффициенты и северные надбавки работникам Крайнего Севера, в том числе, если работа ведется дистанционно с основным офисом в другом регионе, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Дистанционная форма занятости освободила работодателя и работника от географических рамок, но не от требований трудового законодательства. Когда компания в Москве нанимает программиста из, скажем, Норильска, местом выполнения трудовой функции становится именно Норильск, а не московский офис, — и закон требует учитывать климатические компенсации. Глава 49.1 Трудового кодекса РФ допускает фиксировать любое место работы в трудовом договоре, однако положения статей 315–317 ТК РФ обязывают начислять районные коэффициенты и северные надбавки, если труд ведётся в районах Крайнего Севера или приравненных местностях", - сказал Гаврилов. По его словам, игнорирование доплат квалифицируется как нарушение статей 22 и 136 ТК РФ и влечёт ответственность по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. "В трудовом договоре должно быть точно указано муниципальное образование или населённый пункт, где сотрудник выполняет работу. Также необходимо сослаться на конкретный нормативный акт, устанавливающий районный коэффициент и надбавку для этой территории. Работодатель может предусмотреть порядок ежегодного подтверждения фактического нахождения сотрудника в данной местности, например, путём предоставления справки о регистрации или подтверждения доставки оборудования через транспортную накладную. Кроме того, целесообразно заранее прописать механизм перерасчёта заработной платы в случае переезда сотрудника в другой регион", - подчеркнул он. По мнению Гаврилова, данный подход решает проблему только формально, однако удалённые сотрудники из северных регионов все равно оказываются в уязвимом положении. "Работодатели зачастую сознательно отказываются от их найма, чтобы не брать на себя обязательства по выплате дополнительных компенсаций. В итоге права этих специалистов ограничены не юридически, а экономически и административно — через фильтрацию на стадии отбора", - отметил он. Парламентарий добавил, что данную проблему может решить разработка федеральных субсидий или компенсационных механизмов для тех работодателей, кто нанимает дистанционно специалистов из регионов с повышенными коэффициентами, чтобы компенсировать часть дополнительных расходов и снять блокирующий фактор при найме. Он считает, что такая мера позволила бы уравнять шансы кандидатов при приёме на работу, а также предусмотреть переходный период и дать работодателям возможность оценить вклад сотрудника без немедленного увеличения фонда оплаты труда.

https://ria.ru/20250215/doplaty-1999514803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, норильск, москва, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф