https://ria.ru/20250514/most-2016797439.html
В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост
В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост - РИА Новости, 14.05.2025
В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост
Лесной пожар уничтожил деревянный мост дороги "Зея-Поляковский", без транспортного сообщения остался поселок Поляковский Амурской области, сообщает минтранс... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:49:00+03:00
2025-05-14T06:49:00+03:00
2025-05-14T06:49:00+03:00
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Лесной пожар уничтожил деревянный мост дороги "Зея-Поляковский", без транспортного сообщения остался поселок Поляковский Амурской области, сообщает минтранс региона. "В ходе лесного пожара в районе 108-го километра дороги "Зея-Поляковский" сгорел деревянный мост. Движение временно закрыто, без связи остался поселок Поляковский", - говорится в сообщении. Подрядчик на месте обустраивает временный объезд. В течение суток дорожники рассчитывают восстановить проезд для жителей отрезанного поселка. Также в ближайшее время будет демонтирован сгоревший мост, добавили в ведомстве.
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амурская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост
Поселок Поляковский в Приамурье остался без транспортного сообщения из-за пожара
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Лесной пожар уничтожил деревянный мост дороги "Зея-Поляковский", без транспортного сообщения остался поселок Поляковский Амурской области, сообщает минтранс региона.
"В ходе лесного пожара в районе 108-го километра дороги "Зея-Поляковский" сгорел деревянный мост. Движение временно закрыто, без связи остался поселок Поляковский", - говорится в сообщении.
Подрядчик на месте обустраивает временный объезд. В течение суток дорожники рассчитывают восстановить проезд для жителей отрезанного поселка. Также в ближайшее время будет демонтирован сгоревший мост, добавили в ведомстве.