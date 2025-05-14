Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/most-2016797439.html
В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост
В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост - РИА Новости, 14.05.2025
В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост
Лесной пожар уничтожил деревянный мост дороги "Зея-Поляковский", без транспортного сообщения остался поселок Поляковский Амурской области, сообщает минтранс... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:49:00+03:00
2025-05-14T06:49:00+03:00
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73870/90/738709045_0:495:1366:1263_1920x0_80_0_0_b8d1f6acde65dc469a0cfe57c5ffa475.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Лесной пожар уничтожил деревянный мост дороги "Зея-Поляковский", без транспортного сообщения остался поселок Поляковский Амурской области, сообщает минтранс региона. "В ходе лесного пожара в районе 108-го километра дороги "Зея-Поляковский" сгорел деревянный мост. Движение временно закрыто, без связи остался поселок Поляковский", - говорится в сообщении. Подрядчик на месте обустраивает временный объезд. В течение суток дорожники рассчитывают восстановить проезд для жителей отрезанного поселка. Также в ближайшее время будет демонтирован сгоревший мост, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250514/primore-2016787872.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73870/90/738709045_0:367:1366:1391_1920x0_80_0_0_e4c7088fcb93b0789a756951c21c73d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост

Поселок Поляковский в Приамурье остался без транспортного сообщения из-за пожара

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Лесной пожар уничтожил деревянный мост дороги "Зея-Поляковский", без транспортного сообщения остался поселок Поляковский Амурской области, сообщает минтранс региона.
"В ходе лесного пожара в районе 108-го километра дороги "Зея-Поляковский" сгорел деревянный мост. Движение временно закрыто, без связи остался поселок Поляковский", - говорится в сообщении.
Подрядчик на месте обустраивает временный объезд. В течение суток дорожники рассчитывают восстановить проезд для жителей отрезанного поселка. Также в ближайшее время будет демонтирован сгоревший мост, добавили в ведомстве.
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В село Березовка в Приморье начали восстанавливать транспортное сообщение
04:08
 
ПроисшествияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала