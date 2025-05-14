https://ria.ru/20250514/most-2016797439.html

В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост

В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост - РИА Новости, 14.05.2025

В Приамурье лесной пожар уничтожил деревянный мост

Лесной пожар уничтожил деревянный мост дороги "Зея-Поляковский", без транспортного сообщения остался поселок Поляковский Амурской области, сообщает минтранс... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:49:00+03:00

2025-05-14T06:49:00+03:00

2025-05-14T06:49:00+03:00

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Лесной пожар уничтожил деревянный мост дороги "Зея-Поляковский", без транспортного сообщения остался поселок Поляковский Амурской области, сообщает минтранс региона. "В ходе лесного пожара в районе 108-го километра дороги "Зея-Поляковский" сгорел деревянный мост. Движение временно закрыто, без связи остался поселок Поляковский", - говорится в сообщении. Подрядчик на месте обустраивает временный объезд. В течение суток дорожники рассчитывают восстановить проезд для жителей отрезанного поселка. Также в ближайшее время будет демонтирован сгоревший мост, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250514/primore-2016787872.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область