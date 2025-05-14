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Биографический спектакль в память о Жириновском покажут в Москве - РИА Новости, 14.05.2025
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14:58 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/moskva-2016895968.html
Биографический спектакль в память о Жириновском покажут в Москве
Биографический спектакль в память о Жириновском покажут в Москве - РИА Новости, 14.05.2025
Биографический спектакль в память о Жириновском покажут в Москве
Биографический спектакль в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском покажут 22-24 января 2026 года в Малом театре в Москве, рассказал РИА Новости лидер... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:58:00+03:00
2025-05-14T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Биографический спектакль в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском покажут 22-24 января 2026 года в Малом театре в Москве, рассказал РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. В среду состоялось второе заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского. "22-24 января 2026 года в государственном академическом Малом театре в Москве покажут спектакль в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском", - сказал Слуцкий. Парламентарий отметил, что есть вероятность, что данную театральную постановку покажут и в других регионах России. Он также не исключил возможности её показа за рубежом. Кроме того, дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко сообщила РИА Новости, что стихотворение "Исповедальный крик", которое было написано Жириновским в возрасте 33 лет, планируют опубликовать в крупных федеральных и региональных печатных СМИ 13 января 2026 года, в день российской печати. "Стихотворение стало своеобразным подведением итогов переосмысления отцом жизненных ценностей и установок. Он принёс его в редакцию журнала "Юность", но в публикации было отказано. Причина в том, что по форме и содержанию стихотворение не соответствовало действовавшим тогда требованиям социалистического реализма и не укладывалось в рамки господствующей коммунистической идеологии", - отметила она. Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20250406/zhirinovskiy-2009655720.html
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россия, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, политика
Россия, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, Политика
Биографический спектакль в память о Жириновском покажут в Москве

Биографический спектакль в память о Жириновском покажут 22-24 января 2026 года

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Биографический спектакль в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском покажут 22-24 января 2026 года в Малом театре в Москве, рассказал РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
В среду состоялось второе заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского.
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"22-24 января 2026 года в государственном академическом Малом театре в Москве покажут спектакль в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что есть вероятность, что данную театральную постановку покажут и в других регионах России. Он также не исключил возможности её показа за рубежом.
Кроме того, дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко сообщила РИА Новости, что стихотворение "Исповедальный крик", которое было написано Жириновским в возрасте 33 лет, планируют опубликовать в крупных федеральных и региональных печатных СМИ 13 января 2026 года, в день российской печати.
"Стихотворение стало своеобразным подведением итогов переосмысления отцом жизненных ценностей и установок. Он принёс его в редакцию журнала "Юность", но в публикации было отказано. Причина в том, что по форме и содержанию стихотворение не соответствовало действовавшим тогда требованиям социалистического реализма и не укладывалось в рамки господствующей коммунистической идеологии", - отметила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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