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Слуцкий рассказал, когда откроют музей Жириновского - РИА Новости, 14.05.2025
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12:46 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/moskva-2016858163.html
Слуцкий рассказал, когда откроют музей Жириновского
Слуцкий рассказал, когда откроют музей Жириновского - РИА Новости, 14.05.2025
Слуцкий рассказал, когда откроют музей Жириновского
Приводятся подробности. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:46:00+03:00
2025-05-14T12:46:00+03:00
россия
москва
владимир жириновский
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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Приводятся подробности. МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Музей в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет открыт в Москве в 2026 году, заявил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. "Музей Жириновского мы откроем в историческом здании в Луковом переулке в Москве. Это будет современный, классный, мультимедийный музей, который заставит совершенно по-новому взглянуть на основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по-настоящему оценить грандиозный масштаб его личности", - сказал Слуцкий. Парламентарий отметил, что музей будет открыт в первом квартале 2026 года при взаимодействии партии с Минкультуры России. Он добавил, что Жириновский был невероятным человеком, патриотом, который "всю свою жизнь защищал Россию, русских и русский мир и никогда не отрывался от чаяний простых людей". "Поэтому я убежден, что память о нем заслуживает вечного признания. Во всех уголках России должны появиться памятники, скверы и улицы, названные в честь Жириновского, чтобы его наследие продолжало жить в сердцах людей и вдохновлять будущие поколения", - заключил лидер ЛДПР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В.Жириновского сказал, что Университет мировых цивилизацией им. Владимира Жириновского должен играть все большую роль в рамках подготовки к празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Жириновского. "Важно, чтобы Университет мировых цивилизацией, детище Владимира Вольфовича, в рамках подготовки как раз к его 80-летия играл всю большую роль, потому что эта та структура, которая им создавалась", - сказал он. Володин также отметил, что оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В. Жириновского может собраться ещё несколько раз в 2025 году. "Правильно будет нам в текущем году ещё несколько раз собраться", - сказал он. Володин поблагодарил Слуцкого за системный подход в вопросе организации мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Жириновского. При этом Володин отметил, что ещё предстоит многое сделать для увековечивания его памяти. "Многое будет зависеть от того, насколько будет эффективно работать фракция в Государственной Думе ЛДПР, в партии, и просто люди, которые пришли в политику за Владимиром Вольфовичем Жириновским", - заключил Володин. Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20250514/volodin-2016833546.html
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россия, москва, владимир жириновский, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Россия, Москва, Владимир Жириновский, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий рассказал, когда откроют музей Жириновского

Слуцкий: музей в честь Жириновского откроют в Москве в 2026 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Приводятся подробности.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Музей в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет открыт в Москве в 2026 году, заявил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
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"Музей Жириновского мы откроем в историческом здании в Луковом переулке в Москве. Это будет современный, классный, мультимедийный музей, который заставит совершенно по-новому взглянуть на основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по-настоящему оценить грандиозный масштаб его личности", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что музей будет открыт в первом квартале 2026 года при взаимодействии партии с Минкультуры России.
Он добавил, что Жириновский был невероятным человеком, патриотом, который "всю свою жизнь защищал Россию, русских и русский мир и никогда не отрывался от чаяний простых людей".
"Поэтому я убежден, что память о нем заслуживает вечного признания. Во всех уголках России должны появиться памятники, скверы и улицы, названные в честь Жириновского, чтобы его наследие продолжало жить в сердцах людей и вдохновлять будущие поколения", - заключил лидер ЛДПР.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В.Жириновского сказал, что Университет мировых цивилизацией им. Владимира Жириновского должен играть все большую роль в рамках подготовки к празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Жириновского.
"Важно, чтобы Университет мировых цивилизацией, детище Владимира Вольфовича, в рамках подготовки как раз к его 80-летия играл всю большую роль, потому что эта та структура, которая им создавалась", - сказал он.
Володин также отметил, что оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В. Жириновского может собраться ещё несколько раз в 2025 году.
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"Правильно будет нам в текущем году ещё несколько раз собраться", - сказал он.
Володин поблагодарил Слуцкого за системный подход в вопросе организации мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Жириновского.
При этом Володин отметил, что ещё предстоит многое сделать для увековечивания его памяти.
"Многое будет зависеть от того, насколько будет эффективно работать фракция в Государственной Думе ЛДПР, в партии, и просто люди, которые пришли в политику за Владимиром Вольфовичем Жириновским", - заключил Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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