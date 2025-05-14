https://ria.ru/20250514/moskva-2016858163.html
Слуцкий рассказал, когда откроют музей Жириновского
Слуцкий рассказал, когда откроют музей Жириновского - РИА Новости, 14.05.2025
Слуцкий рассказал, когда откроют музей Жириновского
Приводятся подробности. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:46:00+03:00
2025-05-14T12:46:00+03:00
2025-05-14T12:46:00+03:00
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владимир жириновский
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лдпр
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Приводятся подробности. МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Музей в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет открыт в Москве в 2026 году, заявил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. "Музей Жириновского мы откроем в историческом здании в Луковом переулке в Москве. Это будет современный, классный, мультимедийный музей, который заставит совершенно по-новому взглянуть на основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по-настоящему оценить грандиозный масштаб его личности", - сказал Слуцкий. Парламентарий отметил, что музей будет открыт в первом квартале 2026 года при взаимодействии партии с Минкультуры России. Он добавил, что Жириновский был невероятным человеком, патриотом, который "всю свою жизнь защищал Россию, русских и русский мир и никогда не отрывался от чаяний простых людей". "Поэтому я убежден, что память о нем заслуживает вечного признания. Во всех уголках России должны появиться памятники, скверы и улицы, названные в честь Жириновского, чтобы его наследие продолжало жить в сердцах людей и вдохновлять будущие поколения", - заключил лидер ЛДПР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В.Жириновского сказал, что Университет мировых цивилизацией им. Владимира Жириновского должен играть все большую роль в рамках подготовки к празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Жириновского. "Важно, чтобы Университет мировых цивилизацией, детище Владимира Вольфовича, в рамках подготовки как раз к его 80-летия играл всю большую роль, потому что эта та структура, которая им создавалась", - сказал он. Володин также отметил, что оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В. Жириновского может собраться ещё несколько раз в 2025 году. "Правильно будет нам в текущем году ещё несколько раз собраться", - сказал он. Володин поблагодарил Слуцкого за системный подход в вопросе организации мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Жириновского. При этом Володин отметил, что ещё предстоит многое сделать для увековечивания его памяти. "Многое будет зависеть от того, насколько будет эффективно работать фракция в Государственной Думе ЛДПР, в партии, и просто люди, которые пришли в политику за Владимиром Вольфовичем Жириновским", - заключил Володин. Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20250514/volodin-2016833546.html
https://ria.ru/20250514/slutskij-2016779672.html
https://ria.ru/20250511/slutskij-2016353792.html
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россия, москва, владимир жириновский, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Россия, Москва, Владимир Жириновский, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий рассказал, когда откроют музей Жириновского
Слуцкий: музей в честь Жириновского откроют в Москве в 2026 году
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Музей в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского
будет открыт в Москве
в 2026 году, заявил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий
.
"Музей Жириновского мы откроем в историческом здании в Луковом переулке в Москве. Это будет современный, классный, мультимедийный музей, который заставит совершенно по-новому взглянуть на основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по-настоящему оценить грандиозный масштаб его личности", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что музей будет открыт в первом квартале 2026 года при взаимодействии партии с Минкультуры России
.
Он добавил, что Жириновский был невероятным человеком, патриотом, который "всю свою жизнь защищал Россию, русских и русский мир и никогда не отрывался от чаяний простых людей".
"Поэтому я убежден, что память о нем заслуживает вечного признания. Во всех уголках России должны появиться памятники, скверы и улицы, названные в честь Жириновского, чтобы его наследие продолжало жить в сердцах людей и вдохновлять будущие поколения", - заключил лидер ЛДПР.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В.Жириновского сказал, что Университет мировых цивилизацией им. Владимира Жириновского должен играть все большую роль в рамках подготовки к празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Жириновского.
"Важно, чтобы Университет мировых цивилизацией, детище Владимира Вольфовича, в рамках подготовки как раз к его 80-летия играл всю большую роль, потому что эта та структура, которая им создавалась", - сказал он.
Володин также отметил, что оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В. Жириновского может собраться ещё несколько раз в 2025 году.
"Правильно будет нам в текущем году ещё несколько раз собраться", - сказал он.
Володин поблагодарил Слуцкого за системный подход в вопросе организации мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Жириновского.
При этом Володин отметил, что ещё предстоит многое сделать для увековечивания его памяти.
"Многое будет зависеть от того, насколько будет эффективно работать фракция в Государственной Думе ЛДПР, в партии, и просто люди, которые пришли в политику за Владимиром Вольфовичем Жириновским", - заключил Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин
постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.