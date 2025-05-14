Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение
Германия засекретит данные о поставках оружия для ВСУ
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Германия меняет свой подход к помощи Украине: если раньше о всех поставках ВСУ сообщали общественности, то теперь информацию засекретят. О том, чем уже успел поделиться главный европейский донор киевского режима, что еще готовят к отправке и как это скажется на отношениях Москвы и Берлина, — в материале РИА Новости.
Сотни и тысячи
ФРГ прочно удерживает первое место в Европе по вооружению Украины: на это Берлин потратил уже 12,6 миллиарда евро. Это вдвое больше расходов Франции — причем не только военных, но и гуманитарных, финансовых. Даже у Британии меньше — 10,1 миллиарда.
Вот что получил киевский режим от немцев (в скобках — то, что до ВСУ еще не дошло):
- 103 танка Leopard 1 и 18 — Leopard 2 (22 Leopard 1);
- 140 БМП Marder (25);
- 533 БМП, БТР, MRAP, бронированных вездеходов и легкой техники, включая 140 БМП Marder (140, среди которых девять новейших ББМ Boxer);
- 54 единицы самоходной артиллерии калибра 155 миллиметров, три РСЗО HIMARS и пять — MARS II (80 САУ);
- шесть комплексов ПВО IRIS-T, три комплекса Patriot и еще четыре пусковые установки к ним, 60 зенитных установок Gepard, 16 РЛС, 16 машин кинетической защиты от Diehl Defence, 500 ПЗРК Stinger и 2700 ПЗРК "Стрела" (десять IRIS-T, две пусковые установки Patriot, десять ЗУ Gepard, две системы ПВО Skynex, 120 ПЗРК "Игла");
- 1640 разведывательных БПЛА различных видов, 1050 ударных БПЛА HF-1, 80 БЭКов, 30 наземных дронов Gereon RCS, а также большое число средств противодроновой борьбы (678 разведывательных БПЛА и 2950 — ударных);
- 171 единица ИМР и других образцов инженерной техники (еще семь — в пути);
- 454 тысячи 155-миллиметровых снарядов и 24 тысячи — 122-миллиметровых (200 тысяч — 155 миллиметров, 100 тысяч — 122 миллиметра);
- десятки тысяч единиц стрелкового оружия, миллионы патронов и тысячи боеприпасов для минометов, гранатометы, гранаты, амуниция, системы РЭБ и прочее.
Помимо этого, Берлин пообещал Киеву шесть вертолетов Sea King Mk41.
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder
Показательно, что последнее официальное обновление на сайте правительства о поставках датируется 6 мая — как раз в эти дни ВСУ предпринимали попытки наступления на Теткино в Курской области.
Решение нового канцлера
Скоро всю эту информацию засекретят.
Официальная цель — лишить Россию преимущества в конфликте. Однако есть и другая причина.
Власти надеются ослабить накал дискуссий по этой теме. А страсти кипят нешуточные. Об этом свидетельствует хотя бы второе место "Альтернативы для Германии" на недавних выборах: партия и ее лидеры неоднократно критиковали правительство Шольца за накачивание Киева оружием.
Неизвестно даже, поделятся ли данными о поставках с бундестагом. Формально согласования, в отличие от развертывания военного контингента, не требуется.
"Парламент, вероятно, проинформируют на секретном заседании комитета по обороне", — предполагает Der Spiegel. Но это лишь догадки.
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В любом случае оппоненты Мерца не смогут использовать эти сведения во внутриполитической борьбе. Очень кстати для канцлера, которого утвердили лишь со второй попытки — и с антирекордным рейтингом в 29 процентов.
Ключевой аспект
Главным камнем преткновения были дальнобойные ракеты Taurus.
Правительство Шольца, несмотря на всестороннюю помощь ВСУ, тянуло с разрешением на поставки. Министр обороны Борис Писториус указывал, что есть "много аргументов" против подобного шага.
В ноябре прошлого года на саммите G20 Олаф Шольц уточнил, что имеется в виду.
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"Их можно использовать, только если вы отвечаете и за наведение на цель. Но это то, за что я не могу и не хочу отвечать", — признался он.
Действительно, это сделало бы Германию непосредственным участником конфликта. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: Москва расценит удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
"Без непосредственной помощи военнослужащих бундесвера боевая стрельба этими ракетами невозможна", — отметила она.
Сам Мерц до назначения канцлером неоднократно высказывался за поставки Taurus. Однако в недавнем своем интервью телеканалу ZDF уклонился от прямого ответа на этот вопрос.
Очередное вундерваффе
Из уже имеющихся у Киева вооружений ближайший аналог Taurus — англо-французская Storm Shadow класса "воздух — поверхность".
Как сообщало издание The Drive, ВСУ, вероятнее всего, получили экспортный вариант дальностью 250 километров. Однако существуют и более дальнобойные версии — с радиусом действия вдвое больше.
Все модификации Taurus бьют на 500 километров. В остальном ракеты практически идентичны. Боевая часть — 450 килограммов у англо-британской и 471 — у немецкой.
Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow
Похож и профиль полета — с огибанием рельефа местности на высоте 30-40 метров.
Киев требует от Берлина Taurus с мая 2023 года. А в феврале 2024-го разразился громкий скандал. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку 40-минутной записи переговоров высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали удары "Таурусами" по Крымскому мосту.
После принятия решения около шести месяцев уйдет на адаптацию ракет под самолеты "Сухого" или F-16, говорили старшие офицеры бундесвера. Еще минимум два месяца — на подготовку украинских летчиков. К слову, немецкие пилоты учатся применять "Таурусы" примерно год.
И конечно, потребуется прямое участие Германии в определении и согласовании целей.
Всего у бундесвера 600 таких ракет. У Лондона и Парижа — около трех тысяч Storm Shadow/SACLP-EG. В декабре 2023 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал, что Киев получил около 200 ракет. В январе 2024-го Эммануэль Макрон пообещал передать еще 40.
Если подобная пропорция сохранится, то Киеву достанется примерно десятая часть германского арсенала. Учитывая, что российская ПВО уже имеет большой опыт в противодействии аналогам Taurus, эти поставки едва ли изменят ситуацию на поле боя. Значит, тут дело скорее в политике. И Мерцу предстоит решить, готов ли он к подобной эскалации в отношениях с Кремлем.