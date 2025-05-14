https://ria.ru/20250514/merts-2016712452.html

Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение

Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение - РИА Новости, 14.05.2025

Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение

Германия меняет свой подход к помощи Украине: если раньше о всех поставках ВСУ сообщали общественности, то теперь информацию засекретят. О том, чем уже успел... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

германия

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украина

россия

фридрих мерц

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Германия меняет свой подход к помощи Украине: если раньше о всех поставках ВСУ сообщали общественности, то теперь информацию засекретят. О том, чем уже успел поделиться главный европейский донор киевского режима, что еще готовят к отправке и как это скажется на отношениях Москвы и Берлина, — в материале РИА Новости.Сотни и тысячиФРГ прочно удерживает первое место в Европе по вооружению Украины: на это Берлин потратил уже 12,6 миллиарда евро. Это вдвое больше расходов Франции — причем не только военных, но и гуманитарных, финансовых. Даже у Британии меньше — 10,1 миллиарда.Вот что получил киевский режим от немцев (в скобках — то, что до ВСУ еще не дошло):Помимо этого, Берлин пообещал Киеву шесть вертолетов Sea King Mk41.Показательно, что последнее официальное обновление на сайте правительства о поставках датируется 6 мая — как раз в эти дни ВСУ предпринимали попытки наступления на Теткино в Курской области.Решение нового канцлераСкоро всю эту информацию засекретят.Официальная цель — лишить Россию преимущества в конфликте. Однако есть и другая причина.Власти надеются ослабить накал дискуссий по этой теме. А страсти кипят нешуточные. Об этом свидетельствует хотя бы второе место "Альтернативы для Германии" на недавних выборах: партия и ее лидеры неоднократно критиковали правительство Шольца за накачивание Киева оружием.Неизвестно даже, поделятся ли данными о поставках с бундестагом. Формально согласования, в отличие от развертывания военного контингента, не требуется."Парламент, вероятно, проинформируют на секретном заседании комитета по обороне", — предполагает Der Spiegel. Но это лишь догадки.В любом случае оппоненты Мерца не смогут использовать эти сведения во внутриполитической борьбе. Очень кстати для канцлера, которого утвердили лишь со второй попытки — и с антирекордным рейтингом в 29 процентов.Ключевой аспектГлавным камнем преткновения были дальнобойные ракеты Taurus.Правительство Шольца, несмотря на всестороннюю помощь ВСУ, тянуло с разрешением на поставки. Министр обороны Борис Писториус указывал, что есть "много аргументов" против подобного шага.В ноябре прошлого года на саммите G20 Олаф Шольц уточнил, что имеется в виду."Их можно использовать, только если вы отвечаете и за наведение на цель. Но это то, за что я не могу и не хочу отвечать", — признался он.Действительно, это сделало бы Германию непосредственным участником конфликта. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: Москва расценит удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева."Без непосредственной помощи военнослужащих бундесвера боевая стрельба этими ракетами невозможна", — отметила она.Сам Мерц до назначения канцлером неоднократно высказывался за поставки Taurus. Однако в недавнем своем интервью телеканалу ZDF уклонился от прямого ответа на этот вопрос.Очередное вундерваффеИз уже имеющихся у Киева вооружений ближайший аналог Taurus — англо-французская Storm Shadow класса "воздух — поверхность".Как сообщало издание The Drive, ВСУ, вероятнее всего, получили экспортный вариант дальностью 250 километров. Однако существуют и более дальнобойные версии — с радиусом действия вдвое больше.Все модификации Taurus бьют на 500 километров. В остальном ракеты практически идентичны. Боевая часть — 450 килограммов у англо-британской и 471 — у немецкой.Похож и профиль полета — с огибанием рельефа местности на высоте 30-40 метров.Киев требует от Берлина Taurus с мая 2023 года. А в феврале 2024-го разразился громкий скандал. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку 40-минутной записи переговоров высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали удары "Таурусами" по Крымскому мосту.После принятия решения около шести месяцев уйдет на адаптацию ракет под самолеты "Сухого" или F-16, говорили старшие офицеры бундесвера. Еще минимум два месяца — на подготовку украинских летчиков. К слову, немецкие пилоты учатся применять "Таурусы" примерно год.И конечно, потребуется прямое участие Германии в определении и согласовании целей.Всего у бундесвера 600 таких ракет. У Лондона и Парижа — около трех тысяч Storm Shadow/SACLP-EG. В декабре 2023 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал, что Киев получил около 200 ракет. В январе 2024-го Эммануэль Макрон пообещал передать еще 40.Если подобная пропорция сохранится, то Киеву достанется примерно десятая часть германского арсенала. Учитывая, что российская ПВО уже имеет большой опыт в противодействии аналогам Taurus, эти поставки едва ли изменят ситуацию на поле боя. Значит, тут дело скорее в политике. И Мерцу предстоит решить, готов ли он к подобной эскалации в отношениях с Кремлем.

https://ria.ru/20250416/tekhnika-2011394531.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

германия, вооруженные силы украины, бундестаг германии, украина, россия, фридрих мерц