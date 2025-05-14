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Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 14.05.2025 (обновлено: 08:04 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/merts-2016712452.html
Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение
Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение - РИА Новости, 14.05.2025
Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение
Германия меняет свой подход к помощи Украине: если раньше о всех поставках ВСУ сообщали общественности, то теперь информацию засекретят. О том, чем уже успел... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:00:00+03:00
2025-05-14T08:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
германия
вооруженные силы украины
бундестаг германии
украина
россия
фридрих мерц
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Германия меняет свой подход к помощи Украине: если раньше о всех поставках ВСУ сообщали общественности, то теперь информацию засекретят. О том, чем уже успел поделиться главный европейский донор киевского режима, что еще готовят к отправке и как это скажется на отношениях Москвы и Берлина, — в материале РИА Новости.Сотни и тысячиФРГ прочно удерживает первое место в Европе по вооружению Украины: на это Берлин потратил уже 12,6 миллиарда евро. Это вдвое больше расходов Франции — причем не только военных, но и гуманитарных, финансовых. Даже у Британии меньше — 10,1 миллиарда.Вот что получил киевский режим от немцев (в скобках — то, что до ВСУ еще не дошло):Помимо этого, Берлин пообещал Киеву шесть вертолетов Sea King Mk41.Показательно, что последнее официальное обновление на сайте правительства о поставках датируется 6 мая — как раз в эти дни ВСУ предпринимали попытки наступления на Теткино в Курской области.Решение нового канцлераСкоро всю эту информацию засекретят.Официальная цель — лишить Россию преимущества в конфликте. Однако есть и другая причина.Власти надеются ослабить накал дискуссий по этой теме. А страсти кипят нешуточные. Об этом свидетельствует хотя бы второе место "Альтернативы для Германии" на недавних выборах: партия и ее лидеры неоднократно критиковали правительство Шольца за накачивание Киева оружием.Неизвестно даже, поделятся ли данными о поставках с бундестагом. Формально согласования, в отличие от развертывания военного контингента, не требуется."Парламент, вероятно, проинформируют на секретном заседании комитета по обороне", — предполагает Der Spiegel. Но это лишь догадки.В любом случае оппоненты Мерца не смогут использовать эти сведения во внутриполитической борьбе. Очень кстати для канцлера, которого утвердили лишь со второй попытки — и с антирекордным рейтингом в 29 процентов.Ключевой аспектГлавным камнем преткновения были дальнобойные ракеты Taurus.Правительство Шольца, несмотря на всестороннюю помощь ВСУ, тянуло с разрешением на поставки. Министр обороны Борис Писториус указывал, что есть "много аргументов" против подобного шага.В ноябре прошлого года на саммите G20 Олаф Шольц уточнил, что имеется в виду.&quot;Их можно использовать, только если вы отвечаете и за наведение на цель. Но это то, за что я не могу и не хочу отвечать&quot;, — признался он.Действительно, это сделало бы Германию непосредственным участником конфликта. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: Москва расценит удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева."Без непосредственной помощи военнослужащих бундесвера боевая стрельба этими ракетами невозможна", — отметила она.Сам Мерц до назначения канцлером неоднократно высказывался за поставки Taurus. Однако в недавнем своем интервью телеканалу ZDF уклонился от прямого ответа на этот вопрос.Очередное вундерваффеИз уже имеющихся у Киева вооружений ближайший аналог Taurus — англо-французская Storm Shadow класса "воздух — поверхность".Как сообщало издание The Drive, ВСУ, вероятнее всего, получили экспортный вариант дальностью 250 километров. Однако существуют и более дальнобойные версии — с радиусом действия вдвое больше.Все модификации Taurus бьют на 500 километров. В остальном ракеты практически идентичны. Боевая часть — 450 килограммов у англо-британской и 471 — у немецкой.Похож и профиль полета — с огибанием рельефа местности на высоте 30-40 метров.Киев требует от Берлина Taurus с мая 2023 года. А в феврале 2024-го разразился громкий скандал. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку 40-минутной записи переговоров высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали удары "Таурусами" по Крымскому мосту.После принятия решения около шести месяцев уйдет на адаптацию ракет под самолеты "Сухого" или F-16, говорили старшие офицеры бундесвера. Еще минимум два месяца — на подготовку украинских летчиков. К слову, немецкие пилоты учатся применять "Таурусы" примерно год.И конечно, потребуется прямое участие Германии в определении и согласовании целей.Всего у бундесвера 600 таких ракет. У Лондона и Парижа — около трех тысяч Storm Shadow/SACLP-EG. В декабре 2023 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал, что Киев получил около 200 ракет. В январе 2024-го Эммануэль Макрон пообещал передать еще 40.Если подобная пропорция сохранится, то Киеву достанется примерно десятая часть германского арсенала. Учитывая, что российская ПВО уже имеет большой опыт в противодействии аналогам Taurus, эти поставки едва ли изменят ситуацию на поле боя. Значит, тут дело скорее в политике. И Мерцу предстоит решить, готов ли он к подобной эскалации в отношениях с Кремлем.
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германия, вооруженные силы украины, бундестаг германии, украина, россия, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, Германия, Вооруженные силы Украины, Бундестаг Германии, Украина, Россия, Фридрих Мерц
Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение

Германия засекретит данные о поставках оружия для ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Германия меняет свой подход к помощи Украине: если раньше о всех поставках ВСУ сообщали общественности, то теперь информацию засекретят. О том, чем уже успел поделиться главный европейский донор киевского режима, что еще готовят к отправке и как это скажется на отношениях Москвы и Берлина, — в материале РИА Новости.

Сотни и тысячи

ФРГ прочно удерживает первое место в Европе по вооружению Украины: на это Берлин потратил уже 12,6 миллиарда евро. Это вдвое больше расходов Франции — причем не только военных, но и гуманитарных, финансовых. Даже у Британии меньше — 10,1 миллиарда.
Вот что получил киевский режим от немцев (в скобках — то, что до ВСУ еще не дошло):
  • 103 танка Leopard 1 и 18 — Leopard 2 (22 Leopard 1);
  • 140 БМП Marder (25);
  • 533 БМП, БТР, MRAP, бронированных вездеходов и легкой техники, включая 140 БМП Marder (140, среди которых девять новейших ББМ Boxer);
  • 54 единицы самоходной артиллерии калибра 155 миллиметров, три РСЗО HIMARS и пять — MARS II (80 САУ);
  • шесть комплексов ПВО IRIS-T, три комплекса Patriot и еще четыре пусковые установки к ним, 60 зенитных установок Gepard, 16 РЛС, 16 машин кинетической защиты от Diehl Defence, 500 ПЗРК Stinger и 2700 ПЗРК "Стрела" (десять IRIS-T, две пусковые установки Patriot, десять ЗУ Gepard, две системы ПВО Skynex, 120 ПЗРК "Игла");
  • 1640 разведывательных БПЛА различных видов, 1050 ударных БПЛА HF-1, 80 БЭКов, 30 наземных дронов Gereon RCS, а также большое число средств противодроновой борьбы (678 разведывательных БПЛА и 2950 — ударных);
  • 171 единица ИМР и других образцов инженерной техники (еще семь — в пути);
  • 454 тысячи 155-миллиметровых снарядов и 24 тысячи — 122-миллиметровых (200 тысяч — 155 миллиметров, 100 тысяч — 122 миллиметра);
  • десятки тысяч единиц стрелкового оружия, миллионы патронов и тысячи боеприпасов для минометов, гранатометы, гранаты, амуниция, системы РЭБ и прочее.
Помимо этого, Берлин пообещал Киеву шесть вертолетов Sea King Mk41.
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder
Показательно, что последнее официальное обновление на сайте правительства о поставках датируется 6 мая — как раз в эти дни ВСУ предпринимали попытки наступления на Теткино в Курской области.

Решение нового канцлера

Скоро всю эту информацию засекретят.
Официальная цель — лишить Россию преимущества в конфликте. Однако есть и другая причина.
© Фото : Markus RauchenbergerРеактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии
Реактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Markus Rauchenberger
Реактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии
Власти надеются ослабить накал дискуссий по этой теме. А страсти кипят нешуточные. Об этом свидетельствует хотя бы второе место "Альтернативы для Германии" на недавних выборах: партия и ее лидеры неоднократно критиковали правительство Шольца за накачивание Киева оружием.
Неизвестно даже, поделятся ли данными о поставках с бундестагом. Формально согласования, в отличие от развертывания военного контингента, не требуется.
"Парламент, вероятно, проинформируют на секретном заседании комитета по обороне", — предполагает Der Spiegel. Но это лишь догадки.
«

В любом случае оппоненты Мерца не смогут использовать эти сведения во внутриполитической борьбе. Очень кстати для канцлера, которого утвердили лишь со второй попытки — и с антирекордным рейтингом в 29 процентов.

Ключевой аспект

Главным камнем преткновения были дальнобойные ракеты Taurus.
Правительство Шольца, несмотря на всестороннюю помощь ВСУ, тянуло с разрешением на поставки. Министр обороны Борис Писториус указывал, что есть "много аргументов" против подобного шага.
В ноябре прошлого года на саммите G20 Олаф Шольц уточнил, что имеется в виду.
«

"Их можно использовать, только если вы отвечаете и за наведение на цель. Но это то, за что я не могу и не хочу отвечать", — признался он.

Действительно, это сделало бы Германию непосредственным участником конфликта. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: Москва расценит удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
"Без непосредственной помощи военнослужащих бундесвера боевая стрельба этими ракетами невозможна", — отметила она.
Сам Мерц до назначения канцлером неоднократно высказывался за поставки Taurus. Однако в недавнем своем интервью телеканалу ZDF уклонился от прямого ответа на этот вопрос.

Очередное вундерваффе

Из уже имеющихся у Киева вооружений ближайший аналог Taurus — англо-французская Storm Shadow класса "воздух — поверхность".
Как сообщало издание The Drive, ВСУ, вероятнее всего, получили экспортный вариант дальностью 250 километров. Однако существуют и более дальнобойные версии — с радиусом действия вдвое больше.
Все модификации Taurus бьют на 500 километров. В остальном ракеты практически идентичны. Боевая часть — 450 килограммов у англо-британской и 471 — у немецкой.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow
Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow
Похож и профиль полета — с огибанием рельефа местности на высоте 30-40 метров.
Киев требует от Берлина Taurus с мая 2023 года. А в феврале 2024-го разразился громкий скандал. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку 40-минутной записи переговоров высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали удары "Таурусами" по Крымскому мосту.
После принятия решения около шести месяцев уйдет на адаптацию ракет под самолеты "Сухого" или F-16, говорили старшие офицеры бундесвера. Еще минимум два месяца — на подготовку украинских летчиков. К слову, немецкие пилоты учатся применять "Таурусы" примерно год.
И конечно, потребуется прямое участие Германии в определении и согласовании целей.
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350
Всего у бундесвера 600 таких ракет. У Лондона и Парижа — около трех тысяч Storm Shadow/SACLP-EG. В декабре 2023 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал, что Киев получил около 200 ракет. В январе 2024-го Эммануэль Макрон пообещал передать еще 40.
Если подобная пропорция сохранится, то Киеву достанется примерно десятая часть германского арсенала. Учитывая, что российская ПВО уже имеет большой опыт в противодействии аналогам Taurus, эти поставки едва ли изменят ситуацию на поле боя. Значит, тут дело скорее в политике. И Мерцу предстоит решить, готов ли он к подобной эскалации в отношениях с Кремлем.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияВооруженные силы УкраиныБундестаг ГерманииУкраинаРоссияФридрих Мерц
 
 
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