https://ria.ru/20250507/merts-2015571366.html

Мерц уклонился от прямого ответа по поставкам ракет Taurus Украине

Мерц уклонился от прямого ответа по поставкам ракет Taurus Украине - РИА Новости, 07.05.2025

Мерц уклонился от прямого ответа по поставкам ракет Taurus Украине

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа относительно возможной поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:42:00+03:00

2025-05-07T15:42:00+03:00

2025-05-07T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа относительно возможной поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине. "Зеленский знает, что может положиться на меня и на ФРГ", - заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос, может ли Киев рассчитывать на поставку крылатых ракет Taurus. Мерц отметил, что планирует активно сотрудничать с Францией и Великобританией по украинскому вопросу. "Я буду интенсивно обсуждать эти вопросы с премьер-министром Великобритании, с президентом Франции, и я постараюсь, чтобы мы принимали решения сообща, по возможности действовали сообща и принимали решения заранее. И это хороший формат, и если мы сможем привлечь Польшу, то будет еще лучше", - добавил канцлер. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Ранее парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).

https://ria.ru/20250419/germanija-2012252121.html

https://ria.ru/20250418/taurus-2011984415.html

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в мире, германия, украина, киев, фридрих мерц, борис писториус, мария захарова, хдс/хсс, ard