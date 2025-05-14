https://ria.ru/20250514/konferentsija-2016793155.html

Россия и Шри-Ланка планируют провести антитеррористические учения

Россия и Шри-Ланка планируют провести антитеррористические учения - РИА Новости, 14.05.2025

Россия и Шри-Ланка планируют провести антитеррористические учения

Конференция по вопросам подготовки первых совместных российско-ланкийских военных учений, направленных на борьбу с международным терроризмом, прошла на... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:28:00+03:00

2025-05-14T05:28:00+03:00

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шри-ланка

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Конференция по вопросам подготовки первых совместных российско-ланкийских военных учений, направленных на борьбу с международным терроризмом, прошла на Шри-Ланке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. "В Шри-Ланке завершилась планирующая конференция по подготовке первого российско-ланкийского антитеррористического учения. В мероприятии от российской стороны приняли участие представители Восточного военного округа под руководством помощника командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковника Ивана Тараева, ланкийскую сторону представляли военнослужащие Вооруженных сил Шри-Ланки во главе с заместителем начальника штаба Сухопутных войск генерал-майором Амарапалой", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе конференции представители сторон обменялись тактическим опытом, оперативными наработками и практикой в сфере борьбы с терроризмом. Особое внимание было уделено повышению оперативной совместимости подразделений двух стран, укреплению потенциала и взаимопонимания между вооруженными силами России и Шри-Ланки. На учениях военнослужащие отработают методы управления и организации взаимодействия между подразделениями для совершенствования слаженности и полевой выучки в ходе ведения боевых действий в джунглях и в городских условиях. "Эти учения - важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам, таким как терроризм", - приводятся в сообщении слова Тараева.

https://ria.ru/20240904/sng-1970484234.html

https://ria.ru/20250513/rakety-2016595351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шри-ланка, россия