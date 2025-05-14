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Россия и Шри-Ланка планируют провести антитеррористические учения - РИА Новости, 14.05.2025
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05:28 14.05.2025 (обновлено: 06:28 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/konferentsija-2016793155.html
Россия и Шри-Ланка планируют провести антитеррористические учения
Россия и Шри-Ланка планируют провести антитеррористические учения - РИА Новости, 14.05.2025
Россия и Шри-Ланка планируют провести антитеррористические учения
Конференция по вопросам подготовки первых совместных российско-ланкийских военных учений, направленных на борьбу с международным терроризмом, прошла на... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:28:00+03:00
2025-05-14T06:28:00+03:00
шри-ланка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Конференция по вопросам подготовки первых совместных российско-ланкийских военных учений, направленных на борьбу с международным терроризмом, прошла на Шри-Ланке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. "В Шри-Ланке завершилась планирующая конференция по подготовке первого российско-ланкийского антитеррористического учения. В мероприятии от российской стороны приняли участие представители Восточного военного округа под руководством помощника командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковника Ивана Тараева, ланкийскую сторону представляли военнослужащие Вооруженных сил Шри-Ланки во главе с заместителем начальника штаба Сухопутных войск генерал-майором Амарапалой", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе конференции представители сторон обменялись тактическим опытом, оперативными наработками и практикой в сфере борьбы с терроризмом. Особое внимание было уделено повышению оперативной совместимости подразделений двух стран, укреплению потенциала и взаимопонимания между вооруженными силами России и Шри-Ланки. На учениях военнослужащие отработают методы управления и организации взаимодействия между подразделениями для совершенствования слаженности и полевой выучки в ходе ведения боевых действий в джунглях и в городских условиях. "Эти учения - важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам, таким как терроризм", - приводятся в сообщении слова Тараева.
https://ria.ru/20240904/sng-1970484234.html
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шри-ланка, россия
Шри-Ланка, Россия
Россия и Шри-Ланка планируют провести антитеррористические учения

Россия и Шри-Ланка планируют первые совместные антитеррористические учения

© Фото : Пресс-служба ВВОРоссия и Шри-Ланка планируют антитеррористические учения
Россия и Шри-Ланка планируют антитеррористические учения - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Пресс-служба ВВО
Россия и Шри-Ланка планируют антитеррористические учения
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Конференция по вопросам подготовки первых совместных российско-ланкийских военных учений, направленных на борьбу с международным терроризмом, прошла на Шри-Ланке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Шри-Ланке завершилась планирующая конференция по подготовке первого российско-ланкийского антитеррористического учения. В мероприятии от российской стороны приняли участие представители Восточного военного округа под руководством помощника командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковника Ивана Тараева, ланкийскую сторону представляли военнослужащие Вооруженных сил Шри-Ланки во главе с заместителем начальника штаба Сухопутных войск генерал-майором Амарапалой", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в ходе конференции представители сторон обменялись тактическим опытом, оперативными наработками и практикой в сфере борьбы с терроризмом. Особое внимание было уделено повышению оперативной совместимости подразделений двух стран, укреплению потенциала и взаимопонимания между вооруженными силами России и Шри-Ланки. На учениях военнослужащие отработают методы управления и организации взаимодействия между подразделениями для совершенствования слаженности и полевой выучки в ходе ведения боевых действий в джунглях и в городских условиях.
"Эти учения - важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам, таким как терроризм", - приводятся в сообщении слова Тараева.
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