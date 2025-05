https://ria.ru/20250514/komissiya-2016863506.html

ЕК изучит решение суда ЕС о нарушении правил прозрачности

ЕК изучит решение суда ЕС о нарушении правил прозрачности - РИА Новости, 14.05.2025

ЕК изучит решение суда ЕС о нарушении правил прозрачности

В Еврокомиссии осведомлены о решении Суда ЕС, который в среду вынес решение о нарушении этим органом правил прозрачности при закупках вакцин Pfizer, изучат его... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:07:00+03:00

2025-05-14T13:07:00+03:00

2025-05-14T13:07:00+03:00

в мире

люксембург (округ)

льеж

урсула фон дер ляйен

альберт бурла

еврокомиссия

евросоюз

astrazeneca

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/39/912333920_0:272:5216:3206_1920x0_80_0_0_6b6c58aea765040779ba16a05f0b947b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. В Еврокомиссии осведомлены о решении Суда ЕС, который в среду вынес решение о нарушении этим органом правил прозрачности при закупках вакцин Pfizer, изучат его перед принятием дальнейших шагов, говорится в заявлении ЕК. Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов смс-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии. "Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшнее решение суда по запросу на доступ к документам. Еврокомиссия теперь внимательно изучит решение суда и примет решение о дальнейших шагах", - указывается в документе. Суд ЕС рассматривал не суть самой переписки фон дер Ляйен, а жалобу издания New York Times, которое запрашивало эти данные, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне Фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Однако Суд не счел объяснения Еврокомиссии убедительными и поддержал иск журналистки издания New York Times. При этом представитель издания сумела доказать существование такой переписки и несостоятельность доводов Еврокомиссии об отсутствии этой информации. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности. Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей, составляющих коммерческую тайну. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин. Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.

https://ria.ru/20250509/tramp-2015893416.html

https://ria.ru/20250205/ursula-1997587266.html

https://ria.ru/20250404/opasnost-2009366008.html

люксембург (округ)

льеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, люксембург (округ), льеж, урсула фон дер ляйен, альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз, astrazeneca