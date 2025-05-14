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Минпросвещения определило даты летних каникул в России - РИА Новости, 14.05.2025
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02:50 14.05.2025 (обновлено: 06:11 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/kanikuly-2016785215.html
Минпросвещения определило даты летних каникул в России
Минпросвещения определило даты летних каникул в России - РИА Новости, 14.05.2025
Минпросвещения определило даты летних каникул в России
Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России, они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:50:00+03:00
2025-05-14T06:11:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России, они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа, рассказали РИА Новости в ведомстве."Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа. &lt;...&gt; Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ. Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее восьми недель", — говорится в сообщении.Уточняется, что для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации."Согласно Закону об образовании школы могут использовать федеральный график в неизменном виде или самостоятельно его разработать с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения участников образовательного процесса", — добавили в Минпросвещения.Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом школы.
https://ria.ru/20250408/biblioteki-2010081186.html
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общество, россия
Общество, Россия
Минпросвещения определило даты летних каникул в России

Минпросвещения определило продолжительность летних каникул

© Fotolia / detailblick-fotoШкольница читает учебник
Школьница читает учебник - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / detailblick-foto
Школьница читает учебник. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России, они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа. <...> Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ. Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее восьми недель", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.
«
"Согласно Закону об образовании школы могут использовать федеральный график в неизменном виде или самостоятельно его разработать с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения участников образовательного процесса", — добавили в Минпросвещения.
Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом школы.
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