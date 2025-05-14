https://ria.ru/20250514/kanikuly-2016785215.html

Минпросвещения определило даты летних каникул в России

Минпросвещения определило даты летних каникул в России - РИА Новости, 14.05.2025

Минпросвещения определило даты летних каникул в России

Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России, они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:50:00+03:00

2025-05-14T02:50:00+03:00

2025-05-14T06:11:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150111/01/1501110158_0:326:6200:3814_1920x0_80_0_0_31fe9320d0a72dd7e068ce603ff19c7f.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России, они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа, рассказали РИА Новости в ведомстве."Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа. <...> Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ. Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее восьми недель", — говорится в сообщении.Уточняется, что для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации."Согласно Закону об образовании школы могут использовать федеральный график в неизменном виде или самостоятельно его разработать с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения участников образовательного процесса", — добавили в Минпросвещения.Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом школы.

https://ria.ru/20250408/biblioteki-2010081186.html

https://ria.ru/20241018/kanikuly-1589976809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия