https://ria.ru/20250514/inzhenery-2016725455.html

Справиться с мировым кризисом смогут только инженеры

Справиться с мировым кризисом смогут только инженеры - РИА Новости, 14.05.2025

Справиться с мировым кризисом смогут только инженеры

Вряд ли кто-то возьмется оспаривать тезис, что искусственный спутник Земли, космический корабль, аппарат "Луноход-1" или, например, первый в мире поезд на... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:02:00+03:00

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Вряд ли кто-то возьмется оспаривать тезис, что искусственный спутник Земли, космический корабль, аппарат "Луноход-1" или, например, первый в мире поезд на магнитной подушке не появились бы в нашей стране без мощной инженерной школы. Конструкторы имели карт-бланш, все ресурсы шли на технологическое развитие. Не будь этого задела, вряд ли появились бы и сегодняшние достижения, такие как ракетный комплекс "Орешник" или сверхманевренный истребитель СУ-35. Популярность и значение технической мысли в советское время породили даже некоторый перекос: общественные науки затормозились в своем развитии на рубеже первой половины XX века. Научный застой в экономике и социологии привел к тому, что постсоветской России пришлось заимствовать западные рецепты для стран третьего мира. Вскоре выяснилось, что штудирование учебника "Экономикс" и наивная убежденность во всесилии рыночного саморегулирования не приводят к построению развитой капиталистической экономики. Считается, что политика определяется экономикой. Этот вывод в целом верен, но не полон. Важно добавить, что ключевые процессы в самой экономике обусловлены прежде всего технологическими прорывами в промышленности. Экономист тогда чего-нибудь стоит, когда он сотрудничает с инженером.Наша цивилизация — техногенная общественная система. Движение по ступеням общественного развития определяется технологическим укладом: от паровой машины к бензиновому двигателю, электротехнике, компьютерам, генной инженерии и так далее. Именно инженерные технологии, сформированные по законам макромира, создали в очень короткие по историческим меркам сроки современную цивилизацию.Сегодня она в очевидном кризисе. Экономика не успевает преодолеть последствия одного потрясения, как погружается в другое. Ведущие западные консалтинговые агентства снова говорят о высокой вероятности мировой рецессии. Спад затронет в первую очередь промышленность, сельское хозяйство, транспорт и вскоре перекинется на потребительский сектор. Сокращение спроса произойдет и в таких областях, как образование, туризм и здоровье.Причины фундаментальны: утрата доверия в мировой торговле (вплоть до торговых войн), неопределенность валютной системы, невозможность обеспечить стабильный рост производительности труда и, соответственно, отдачи на вложенный капитал.Крупнейшие инвесторы оторвались от земли. Финансовый инструментарий в их руках не опирается на прочную научную и технологическую базу. Отсюда фондовые пузыри. Они способны обеспечить высокую прибыль в краткосрочном периоде, но это игра без учета последствий.Казалось бы, очевидно, что техногенная специфика нашей цивилизации создает среду для подлинного устойчивого развития общества, в котором человек сыт, одет и глобально защищен. Чем дальше идут в своем развитии естественные науки, тем больше у общества возможностей обеспечить удовлетворение базовых потребностей для всех.Однако на практике такой подход встречает жесткое противостояние так называемых глобалистов. Это часть мирового истеблишмента, продвигающая идеи, которые выросли вокруг нашумевшего доклада о возможных сценариях развития человечества "Пределы роста" (1972).Представители политических и финансовых элит Запада, объединившиеся в Римский клуб, предложили тогда еще мало кому известному 26-летнему PhD в области менеджмента Деннису Медоузу стать главным мировым прогнозистом. Группа Медоуза смоделировала 12 сценариев развития в горизонте до 2100 года и объявила неутешительный вывод: рост населения планеты при ограниченности природных ресурсов ведет к сокращению уровня жизни или даже к природным катаклизмам планетарного масштаба.Рецепт "спасения", который глобалисты предлагают миру, можно кратко сформулировать в виде четырех "Д":Примечательно, что во главе глобалистской псевдоэлиты случайным образом собраны политики, банкиры и супербогатые торговцы. Среди них нет инженеров или на худой конец философов, способных комплексно, планомерно и мотивированно мыслить в масштабах планеты. Их взгляды, знания и компетенции сфокусированы только на прибыли. Поэтому миру предлагается идти не по сложному пути повышения эффективности и безопасности (в том числе экологической) имеющихся в распоряжении человечества технологий, а попросту отказаться от научно-технического прогресса.Чтобы очевидно алогичные идеи была восприняты социумом, глобалистам пришлось негласно добавить в свою стратегию пятое "Д": "дебилизацию" большинства населения через подмену полноценного качественного образования имитационным суррогатом. По их мнению, результатом образования должен стать узко мыслящий потребитель с либеральными ценностями. Речь идет об отрыве человека от своей родовой сущности созидателя, а соответственно, и отчуждении от инструментов производства, от результатов деятельности, отчуждении людей друг от друга.С появлением алгоритмов искусственного интеллекта стало возможным отчуждение пользователя электронных устройств от собственных мыслительных способностей. Индивидуальный разум замещается цифровым мышлением, хотя с инженерной точки зрения компьютер продолжает быть не более, чем быстродействующей счетной машиной.Такой подход кардинально противоречит истинной цели российского образования, которая должна базироваться на формировании мировоззрения и получении на каждом этапе обучения совокупности знаний, позволяющих логически мыслить, анализировать и использовать знания для решения практических задач. Образовательные программы должны включать методологический подход, позволяющий развивать аналоговое мышление. Оно дает критический взгляд на мир, так необходимый гражданину-созидателю.К сожалению, идеология глобалистов в области образования выстроена в долгую и очень профессионально. Она создает серьезную проблему на пути формирования национального корпуса инженеров.Начинать придется с азов. Предстоит вернуть в учебники физики, химии, географии, биологии ясность и системность изложения, чтобы сформировать начальные знания о природе вещества, способах взаимодействия различных форм материи, заложить практическое понимание законов природы и связей между ними. Именно из таких учебников школьник может почерпнуть уважение к будущей созидательной деятельности и к учителю, вынести понимание служения профессии на благо человечества как высшей ценности. Вместо этого сегодня учителя воспринимаются как менеджеры в сфере образовательных услуг. Большая часть родителей и детей относятся к ним как к людям, находящимся у них в личном услужении и не имеющим уважительного профессионального статуса.Потому и слово "инженер" утратило свое прежнее высокое значение человека, который в своей деятельности объединяет и использует знания из различных областей науки и техники в интересах социума. Ведь благодаря этому и была создана наша цивилизация, которая является инженерной по принципу ее создания.Анализируя первые результаты пилотного проекта "Совершенствование высшего инженерного образования", могу сказать, что важнейшие составляющие вузовской реформы уже ясны. Санкт-Петербургский горный университет провел несколько очень представительных форумов с участием коллег из других университетов, школ и ведущих промышленных предприятий. Наши идеи поддержаны, и теперь они могут быть сформулированы в качестве консолидированного предложения для реализации в сфере государственного регулирования образования:Ну и самое главное — стратегические парадигмы в образовании должны опираться на четко сформулированную цель, которая, к сожалению, до сих пор не определена.

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https://ria.ru/20250416/ekonomika-2011560376.html

https://ria.ru/20250307/dugin-2003539558.html

https://ria.ru/20250227/produkty-2001848041.html

https://ria.ru/20250217/khabek-1999736671.html

https://ria.ru/20250430/ii-2014445287.html

https://ria.ru/20250402/putin-2008886578.html

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404157.html

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аналитика, россия, наука, производство, образование, культурные ценности, традиционные ценности, общество