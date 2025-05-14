Справиться с мировым кризисом смогут только инженеры
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Вряд ли кто-то возьмется оспаривать тезис, что искусственный спутник Земли, космический корабль, аппарат "Луноход-1" или, например, первый в мире поезд на магнитной подушке не появились бы в нашей стране без мощной инженерной школы. Конструкторы имели карт-бланш, все ресурсы шли на технологическое развитие. Не будь этого задела, вряд ли появились бы и сегодняшние достижения, такие как ракетный комплекс "Орешник" или сверхманевренный истребитель СУ-35. Популярность и значение технической мысли в советское время породили даже некоторый перекос: общественные науки затормозились в своем развитии на рубеже первой половины XX века.
Научный застой в экономике и социологии привел к тому, что постсоветской России пришлось заимствовать западные рецепты для стран третьего мира. Вскоре выяснилось, что штудирование учебника "Экономикс" и наивная убежденность во всесилии рыночного саморегулирования не приводят к построению развитой капиталистической экономики. Считается, что политика определяется экономикой. Этот вывод в целом верен, но не полон. Важно добавить, что ключевые процессы в самой экономике обусловлены прежде всего технологическими прорывами в промышленности. Экономист тогда чего-нибудь стоит, когда он сотрудничает с инженером.
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Наша цивилизация — техногенная общественная система. Движение по ступеням общественного развития определяется технологическим укладом: от паровой машины к бензиновому двигателю, электротехнике, компьютерам, генной инженерии и так далее. Именно инженерные технологии, сформированные по законам макромира, создали в очень короткие по историческим меркам сроки современную цивилизацию.
Сегодня она в очевидном кризисе. Экономика не успевает преодолеть последствия одного потрясения, как погружается в другое. Ведущие западные консалтинговые агентства снова говорят о высокой вероятности мировой рецессии. Спад затронет в первую очередь промышленность, сельское хозяйство, транспорт и вскоре перекинется на потребительский сектор. Сокращение спроса произойдет и в таких областях, как образование, туризм и здоровье.
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Причины фундаментальны: утрата доверия в мировой торговле (вплоть до торговых войн), неопределенность валютной системы, невозможность обеспечить стабильный рост производительности труда и, соответственно, отдачи на вложенный капитал.
Крупнейшие инвесторы оторвались от земли. Финансовый инструментарий в их руках не опирается на прочную научную и технологическую базу. Отсюда фондовые пузыри. Они способны обеспечить высокую прибыль в краткосрочном периоде, но это игра без учета последствий.
Казалось бы, очевидно, что техногенная специфика нашей цивилизации создает среду для подлинного устойчивого развития общества, в котором человек сыт, одет и глобально защищен. Чем дальше идут в своем развитии естественные науки, тем больше у общества возможностей обеспечить удовлетворение базовых потребностей для всех.
Однако на практике такой подход встречает жесткое противостояние так называемых глобалистов. Это часть мирового истеблишмента, продвигающая идеи, которые выросли вокруг нашумевшего доклада о возможных сценариях развития человечества "Пределы роста" (1972).
Представители политических и финансовых элит Запада, объединившиеся в Римский клуб, предложили тогда еще мало кому известному 26-летнему PhD в области менеджмента Деннису Медоузу стать главным мировым прогнозистом. Группа Медоуза смоделировала 12 сценариев развития в горизонте до 2100 года и объявила неутешительный вывод: рост населения планеты при ограниченности природных ресурсов ведет к сокращению уровня жизни или даже к природным катаклизмам планетарного масштаба.
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Рецепт "спасения", который глобалисты предлагают миру, можно кратко сформулировать в виде четырех "Д":
- 1.депопуляция, то есть сокращение численности населения;
- 2.деиндустриализация через перенос производства в развивающиеся страны при сдерживании потребления на их территории, отказ от инфраструктурных инвестиций в пользу зеленой энергетики;
- 3.денационализация — утрата государственного суверенитета каждой отдельной страны при росте влияния межправительственных структур;
- 4.дегуманизация через пропаганду эгоизма, разобщенности в обществе и отказа от традиционной семьи.
Примечательно, что во главе глобалистской псевдоэлиты случайным образом собраны политики, банкиры и супербогатые торговцы. Среди них нет инженеров или на худой конец философов, способных комплексно, планомерно и мотивированно мыслить в масштабах планеты. Их взгляды, знания и компетенции сфокусированы только на прибыли. Поэтому миру предлагается идти не по сложному пути повышения эффективности и безопасности (в том числе экологической) имеющихся в распоряжении человечества технологий, а попросту отказаться от научно-технического прогресса.
Чтобы очевидно алогичные идеи была восприняты социумом, глобалистам пришлось негласно добавить в свою стратегию пятое "Д": "дебилизацию" большинства населения через подмену полноценного качественного образования имитационным суррогатом. По их мнению, результатом образования должен стать узко мыслящий потребитель с либеральными ценностями. Речь идет об отрыве человека от своей родовой сущности созидателя, а соответственно, и отчуждении от инструментов производства, от результатов деятельности, отчуждении людей друг от друга.
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С появлением алгоритмов искусственного интеллекта стало возможным отчуждение пользователя электронных устройств от собственных мыслительных способностей. Индивидуальный разум замещается цифровым мышлением, хотя с инженерной точки зрения компьютер продолжает быть не более, чем быстродействующей счетной машиной.
Такой подход кардинально противоречит истинной цели российского образования, которая должна базироваться на формировании мировоззрения и получении на каждом этапе обучения совокупности знаний, позволяющих логически мыслить, анализировать и использовать знания для решения практических задач. Образовательные программы должны включать методологический подход, позволяющий развивать аналоговое мышление. Оно дает критический взгляд на мир, так необходимый гражданину-созидателю.
К сожалению, идеология глобалистов в области образования выстроена в долгую и очень профессионально. Она создает серьезную проблему на пути формирования национального корпуса инженеров.
Начинать придется с азов. Предстоит вернуть в учебники физики, химии, географии, биологии ясность и системность изложения, чтобы сформировать начальные знания о природе вещества, способах взаимодействия различных форм материи, заложить практическое понимание законов природы и связей между ними. Именно из таких учебников школьник может почерпнуть уважение к будущей созидательной деятельности и к учителю, вынести понимание служения профессии на благо человечества как высшей ценности. Вместо этого сегодня учителя воспринимаются как менеджеры в сфере образовательных услуг. Большая часть родителей и детей относятся к ним как к людям, находящимся у них в личном услужении и не имеющим уважительного профессионального статуса.
Потому и слово "инженер" утратило свое прежнее высокое значение человека, который в своей деятельности объединяет и использует знания из различных областей науки и техники в интересах социума. Ведь благодаря этому и была создана наша цивилизация, которая является инженерной по принципу ее создания.
Анализируя первые результаты пилотного проекта "Совершенствование высшего инженерного образования", могу сказать, что важнейшие составляющие вузовской реформы уже ясны. Санкт-Петербургский горный университет провел несколько очень представительных форумов с участием коллег из других университетов, школ и ведущих промышленных предприятий. Наши идеи поддержаны, и теперь они могут быть сформулированы в качестве консолидированного предложения для реализации в сфере государственного регулирования образования:
- образованию необходимо вернуть его сущность — единого и неразрывного процесса обучения и воспитания;
- государственный образовательный стандарт по каждому предмету должен быть реализован через единый учебник с итоговыми вопросами. Вопросы ЕГЭ должны составляться строго в рамках итоговых вопросов таких учебников;
- последовательность прохождения образовательной программы по всем предметам должна быть логически выстроена с учетом особенностей развития детского мышления. Учебные программы не могут включать разделы будущего уровня. Книги по общетехническим предметам (физика, химия, биология, география) необходимо писать лаконично и доступным языком;
- основным итоговым документом по итогам освоения школьной программы должен быть аттестат. ЕГЭ — всего лишь инструмент оценки знаний отдельных предметов, имеющих особое значение в рамках дальнейшего вузовского образования. Необходимо вывести школьный дневник из серой электронной зоны и вернуться к его параллельному бумажному варианту, очевидно более эффективному для контроля знаний;
- профессиональная ориентация должна формироваться в несколько этапов — от детской игры к осознанному выбору. Не следует насаждать слишком раннюю профориентацию. Целесообразно дать возможность студенту сделать окончательный выбор специальности не при поступлении на первый курс, а по итогам четырех семестров, когда уже состоялось общее знакомство с будущей сферой деятельности и ее отдельными направлениями;
- отбор в технические вузы должен учитывать ряд особенностей — например, таких как склонность к научно-технической деятельности;
- формирование образовательного потенциала в инженерном деле должно являться непрерывным процессом. Он начинается со школы, проходит через вузовскую программу с набором обязательных теоретических дисциплин, практического их закрепления на технологических площадках с объемом не менее 20 процентов учебной нагрузки, а далее продолжается в течение всей профессиональной деятельности.
Ну и самое главное — стратегические парадигмы в образовании должны опираться на четко сформулированную цель, которая, к сожалению, до сих пор не определена.
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