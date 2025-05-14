https://ria.ru/20250514/gosduma-2016788898.html
В Госдуму внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов
В Госдуму внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов - РИА Новости, 14.05.2025
В Госдуму внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесут в ГД пакет законопроектов, которыми предлагается ввести обязательное квотирование... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:26:00+03:00
2025-05-14T04:26:00+03:00
2025-05-14T04:26:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
ленинградская область
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_135:0:2466:1311_1920x0_80_0_0_d3aa935ad2cf4e8d6efe067a720ca695.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесут в ГД пакет законопроектов, которыми предлагается ввести обязательное квотирование рабочих мест для трудоустройства ветеранов боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проектов стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проект федерального закона… вносится с целью создания дополнительных гарантий занятости для граждан, имеющих статус ветеранов боевых действий, а также поддержки работодателей, которые ответственно будут подходить к исполнению указанного нововведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как сообщил РИА Новости Миронов, вместе с этим предлагается установить налоговые льготы работодателям: до 15% понизить тарифы страховых взносов для работников из числа ветеранов боевых действий. Он отметил, что принятие инициативы с квотами на рабочие места будет свидетельствовать о признании заслуг ветеранов перед обществом и будет способствовать их интеграции в гражданскую жизнь. По словам политика, власти некоторых регионов уже пошли по аналогичному пути, так, недавно закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий был принят в Московской области. По словам Миронова, этот закон обязывает предприятия с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов, в результате по итогам первого квартала прошлого года было выделено 7 684 квоты, что позволило трудоустроить 1 856 человек. "Опыт Московской области свидетельствует о реальной поддержке защитников Родины. Схожие инициативы были приняты в Ленинградской области, но мы предлагаем двигаться дальше. В законопроекте говорится, что для предприятий с численностью работников более 35 человек квота должна составить 2-4%", - добавил парламентарий. Миронов считает, что квотирование рабочих мест - это обоюдно выгодное нововведение и для ветеранов, и для предприятий. Лидер СРЗП подчеркнул, что руководители компаний часто отмечают, что ветераны боевых действий обладают уникальными навыками, дисциплиной и опытом. "Их интеграция в трудовые коллективы приводит к повышению производительности труда, укреплению корпоративной культуры и передачи ценного опыта молодым сотрудникам. Такую работу нужно проводить в масштабах всей страны, но для этого нужно принимать федеральный закон о квотировании рабочих мест", - заключил он.
https://ria.ru/20240819/zakonoproekt-1966955270.html
https://ria.ru/20250407/gosduma-2009714397.html
https://ria.ru/20250428/proekt-2013749116.html
московская область (подмосковье)
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2683:2013_1920x0_80_0_0_454044457e3b8460a440995e66837785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), ленинградская область, сергей миронов, госдума рф
Общество, Московская область (Подмосковье), Ленинградская область, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов
Депутаты от фракции СРЗП внесут проект о квотировании рабочих мест для ветеранов
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесут в ГД пакет законопроектов, которыми предлагается ввести обязательное квотирование рабочих мест для трудоустройства ветеранов боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проектов стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Проект федерального закона… вносится с целью создания дополнительных гарантий занятости для граждан, имеющих статус ветеранов боевых действий, а также поддержки работодателей, которые ответственно будут подходить к исполнению указанного нововведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как сообщил РИА Новости Миронов, вместе с этим предлагается установить налоговые льготы работодателям: до 15% понизить тарифы страховых взносов для работников из числа ветеранов боевых действий. Он отметил, что принятие инициативы с квотами на рабочие места будет свидетельствовать о признании заслуг ветеранов перед обществом и будет способствовать их интеграции в гражданскую жизнь.
По словам политика, власти некоторых регионов уже пошли по аналогичному пути, так, недавно закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий был принят в Московской области
. По словам Миронова, этот закон обязывает предприятия с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов, в результате по итогам первого квартала прошлого года было выделено 7 684 квоты, что позволило трудоустроить 1 856 человек.
"Опыт Московской области свидетельствует о реальной поддержке защитников Родины. Схожие инициативы были приняты в Ленинградской области
, но мы предлагаем двигаться дальше. В законопроекте говорится, что для предприятий с численностью работников более 35 человек квота должна составить 2-4%", - добавил парламентарий.
Миронов считает, что квотирование рабочих мест - это обоюдно выгодное нововведение и для ветеранов, и для предприятий. Лидер СРЗП подчеркнул, что руководители компаний часто отмечают, что ветераны боевых действий обладают уникальными навыками, дисциплиной и опытом.
"Их интеграция в трудовые коллективы приводит к повышению производительности труда, укреплению корпоративной культуры и передачи ценного опыта молодым сотрудникам. Такую работу нужно проводить в масштабах всей страны, но для этого нужно принимать федеральный закон о квотировании рабочих мест", - заключил он.